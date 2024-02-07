Україна на WDS 2024: конструктори показали системи гальмування для бойових літаків (фото)

На виставці в Саудівській Аравії компанія "Авіаційні Системи України" продемонстрували дві системи парашутного гальмування — ПТК-29СК-М1 для МіГ-29 і ПТК-10СК-М1 для Су-27 і Су-30.

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На виставці World Defense Show 2024, яка проходить із 4 до 8 лютого в Саудівській Аравії, українська компанія "Авіаційні Системи України" представила системи парашутного гальмування ПТК-29СК-М1 і ПТК-10СК-М1. Про це 7 лютого повідомив "Мілітарний".

Оглядачі пишуть, що українські конструктори продемонстрували для міжнародних потенційних клієнтів парашутні системи для літаків МіГ-29, Су-27 і Су-30.

Система ПТК-29СК-М1 призначена для винищувачів МіГ-29. Вона забезпечує гальмування літаків під час посадки та спрацьовує після торкання машини зі злітно-посадковою смугою в діапазоні швидкостей від 310 км/год до 180 км/год.

Характеристики системи

Парашутну систему ПТК-29СК-М1 виготовлено з високомодульних параарамідних волокон із використанням сучасних матеріалів від українських і закордонних виробників. При цьому термін служби системи становить 8 років, а її ресурс розрахований на 30 застосувань:

максимальне експлуатаційне навантаження — не перевищує Rmax 61656 H (6285 Krc);

маса парашутної системи — не більше 8 кг;

габаритні розміри в укладеному стані — діаметр 0,17 кв. м і висота 0,7 м;

час укладання — за допомогою преса не більше ніж 10 хв., вручну — не більше ніж 20 хв.

Система парашутного гальмування ПТК-29СК-М1 від "Авіаційні Системи України"

Для літаків Су-27 і Су-30 було розроблено систему ПТК-10СК-М1. Вона спрацьовує під час посадки машини на аналогічних швидкостях.

Оглядачі також повідомили, що українські розробники пропонують парашутні системи гальмування і для інших бойових літаків. Крім того, пропонуються системи для безпілотних апаратів і спеціальні вантажні парашути для скидання припасів військовослужбовцям.

Система парашутного гальмування ПТК-10СК-М1 від "Авіаційні Системи України"

Автори матеріалу нагадали, що виробництво цих систем компанія "Авіаційні Системи України" налагодила ще 2019 року. Продукцію українських конструкторів для фронтової авіації поставляють у країни Африки та Азії.

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