Україна на WDS 2024: конструктори показали системи гальмування для бойових літаків (фото)
На виставці в Саудівській Аравії компанія "Авіаційні Системи України" продемонстрували дві системи парашутного гальмування — ПТК-29СК-М1 для МіГ-29 і ПТК-10СК-М1 для Су-27 і Су-30.
На виставці World Defense Show 2024, яка проходить із 4 до 8 лютого в Саудівській Аравії, українська компанія "Авіаційні Системи України" представила системи парашутного гальмування ПТК-29СК-М1 і ПТК-10СК-М1. Про це 7 лютого повідомив "Мілітарний".
Оглядачі пишуть, що українські конструктори продемонстрували для міжнародних потенційних клієнтів парашутні системи для літаків МіГ-29, Су-27 і Су-30.
Система ПТК-29СК-М1 призначена для винищувачів МіГ-29. Вона забезпечує гальмування літаків під час посадки та спрацьовує після торкання машини зі злітно-посадковою смугою в діапазоні швидкостей від 310 км/год до 180 км/год.
Характеристики системи
Парашутну систему ПТК-29СК-М1 виготовлено з високомодульних параарамідних волокон із використанням сучасних матеріалів від українських і закордонних виробників. При цьому термін служби системи становить 8 років, а її ресурс розрахований на 30 застосувань:
- максимальне експлуатаційне навантаження — не перевищує Rmax 61656 H (6285 Krc);
- маса парашутної системи — не більше 8 кг;
- габаритні розміри в укладеному стані — діаметр 0,17 кв. м і висота 0,7 м;
- час укладання — за допомогою преса не більше ніж 10 хв., вручну — не більше ніж 20 хв.
Для літаків Су-27 і Су-30 було розроблено систему ПТК-10СК-М1. Вона спрацьовує під час посадки машини на аналогічних швидкостях.
Оглядачі також повідомили, що українські розробники пропонують парашутні системи гальмування і для інших бойових літаків. Крім того, пропонуються системи для безпілотних апаратів і спеціальні вантажні парашути для скидання припасів військовослужбовцям.
Автори матеріалу нагадали, що виробництво цих систем компанія "Авіаційні Системи України" налагодила ще 2019 року. Продукцію українських конструкторів для фронтової авіації поставляють у країни Африки та Азії.Важливо
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