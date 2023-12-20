Контрафактний літак: в Ірані відкриють завод із виробництва українських Ан-140

Іранська сторона заявила про створення підприємства з виробництва військово-транспортних літаків Simorgh. Експерти зазначили, що ця машина фактично є вкраденою копією українського Ан-140.

Related video

В Ірані нібито з'явився завод з виробництва літаків Simorgh, які фактично є вкраденою копією українського літака Ан-140. Як заявив 19 грудня голова Організації цивільної авіації ісламської республіки Мохаммад Мохаммаді-Бахш, випуск літаків здійснюється за участю трьох відомств, включно з Міноборони Ірану, передає іранське агентство Tin News.

"Виробництво літака Simorgh здійснюється за участю міністерства шляхів сполучення, міністерства оборони та міністерства промисловості Ірану, причому кожне з відомств виконує свої конкретні завдання. Сьогодні ми можемо сказати, що ісламська республіка має власний авіаційний завод", — заявив Мохаммаді-Бахша.

Де саме збудовано підприємство наразі невідомо, проте оглядачі "Мілітарного" зазначили, що вочевидь, це місто Ісфахан — саме там уперше Simorgh здійнявся у повітря в червні 2023 року.

Також відомо, що "іранський" військово-транспортний літак був створений на базі IrAn-140, який є ліцензійною модифікацією українського турбогвинтового Ан-140. І хоча українська сторона не давала дозволу на реінженірінг цивільної машини у військовий літак, іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) провела відповідні роботи. У результаті літак був додатково оснащений задньою рампою для навантаження великогабаритних вантажів.

Важливо

США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти БПЛА

Що стосується комплектуючих, то, на думку експертів, літак був створений з авіакомплекту, поставленого раніше Харківським державним авіаційним виробничим підприємством ХДАВП.

Нагадаємо, 10 грудня іранські ЗМІ повідомили, що Військово-повітряні сили Ірану отримали на озброєння вітчизняні безпілотники Karrar, оснащені керованими ракетами класу "повітря-повітря" Majid.