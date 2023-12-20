США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти БПЛА

За даними Мінфіну США, Іран постачає ці безпілотники своїм маріонеткам на Близькому Сході, а також Росії, загострюючи війну в Україні.

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США запровадили санкції щодо десяти компаній і чотирьох приватних осіб із Ірану, Малайзії, Гонконгу й Індонезії, звинувативши їх у підтримці виробництва безпілотних апаратів у Тегерані. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Reuters.

Ця організація сприяла придбанню компонентів на суму сотень тисяч доларів для Організації джихаду аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, а також її програми з виробництва безпілотних апаратів.

"Незаконне виробництво та поширення Іраном своїх смертоносних БПЛА серед терористичних маріонеток на Близькому Сході і в Росії продовжує загострювати напруженість і затягувати конфлікти, підриваючи стабільність", — ідеться в заяві заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США Браяна Нельсона.

Протягом тривалого часу Вашингтон звинувачував Тегеран у наданні Росії безпілотних апаратів для участі в конфлікті проти України. Зі свого боку, Іран заперечує передачу безпілотників Росії.

Нагадаємо, 30 вересня військовий експерт і авіаційник Михайло Жирохов заявляв, що Іран навряд чи продасть Російській Федерації оновлені дрони-камікадзе. Він зазначив, що РФ не модернізуватиме свої БПЛА, поки не досягне 100% втрат.

28 вересня в Інституті вивчення війни розповіли, що Іран може досягти домовленостей із РФ про передачу ракет. Також, згідно зі звітами української та ізраїльської розвідок, Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких — 300 кілометрів.