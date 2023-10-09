Дрони тепер збирають у Росії: РФ та Іран поглиблюють військову співпрацю, — розвідка Британії

Протягом 2022-2023 років Російська Федерація інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів. Москва прагне пом'якшити наслідки санкцій.

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Російська Федерація зміцнила своє партнерство з Іраном. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в Telegram.

"Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, майже напевно прискорене вторгненням Росії в Україну", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що через міжнародну ізоляцію РФ переорієнтувала свої зовнішньополітичні зусилля на "менш бажані партнерства" для того, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

У британській розвідці розповіли, що Іранська військова допомога Росії містила в собі сотні односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Зокрема, ці іранські дрони стали ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по території України. Наразі ця домовленість розширена та містить збирання та виробництво БПЛА за ліцензією на російському підприємстві.

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Крім цього, спостерігається посилення російсько-іранських дипломатичних та економічних зв'язків. У Міноборони Британії переконані, що взаємодія Росії та Ірану можуть посилитися через багатонаціональні форуми після вступу Ірану до Шанхайської організації співробітництва та запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС. Зокрема, можуть поглибитися економічні зв'язки через те, що РФ пране до пом'якшення наслідків санкцій. Нещодавно Тегеран заявив, що РФ інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів протягом 2022-2023 років.

Нагадаємо, 30 вересня військовий експерт і авіаційник Михайло Жирохов вважає, що Іран навряд чи продасть Російській Федерації оновлені дрони-камікадзе. Він зазначив, що РФ не модернізуватиме свої БПЛА, поки не досягне 100% втрат.

28 вересня в Інституті вивчення війни розповіли, що Іран може досягти домовленостей з РФ щодо передачі ракет. Також відповідно до звітів української та ізраїльської розвідок, Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких 300 кілометрів.