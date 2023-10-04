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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Навіть росіяни не хочуть підтримувати: РФ не зможе знайти нових союзників, — Магда (відео)

Володимир Путін і Сі Цзіньпін, фото
Фото: РІА Новини | Володимир Путін і Сі Цзіньпін

За словами політолога Євгена Магди, безпосереднє військове втручання не дозволять собі ні Китай, ні Іран, ні навіть Білорусь.

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Росія не зможе знайти собі нових союзників, які допомагатимуть їй у війні проти України. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Світ не такий великий, щоб їй (Росії, — ред.) вдалося когось переманити на свій бік. Думаю, що очікувати безпосереднього військового втручання з боку Китаю або Ірану точно не варто. Навіть з боку Білорусі не варто", — заявив Магда.

За його словами, у Мінську розуміють, що участь у бойових діях білоруських військових може стати справжнім потрясінням для самої Білорусі та її влади.

"Ми повинні говорити не тільки про те, що в Росії не вистачає солдатів за 150-мільйонного населення. Але й говорити про те, що Росія себе повністю дискредитувала, навіть її власні громадяни не хочуть її підтримувати", — заявив експерт.

Магда зазначив, що таке повідомлення для світу з боку України буде правильним на поточному етапі розвитку подій.

Євген Магда про союзників Росії (дивитися з 20:19)

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 4 жовтня заявив, що в Європі багато прихильників РФ, але вони поводяться тихо. За словами глави Кремля, світ позбувається диктатури окремих країн, які роблять спроби "загнати інших в економічну кабалу".

Пізніше він пояснив, що у Росії є велика кількість друзів у Європі, але вони не виявляють ознак симпатії до країни-агресора публічно.