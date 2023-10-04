"Вони ведуть себе тихо": Путін пояснив свої слова про "друзів у Європі" (відео)

Президент РФ вважає, що в Європі дуже багато тих, хто поділяє погляди Росії, але "поводяться вони тихіше".

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Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що в Росії є велика кількість друзів в Європі, але вони не проявляють ознак симпатії до країни-агресорки публічно. Про це він заявив зустрічі з російськими олімпійцями 4 жовтня.

Президент РФ вважає, що в Європі дуже багато тих, хто поділяє погляди Росії, але "поводяться вони тихіше". Вони наче не висловлюють її гучно.

"У Росії багато друзів у Європі", – заявив Путін під час Міжнародної олімпіади з фінансової безпеки.

Путін в розшуку та ордер на арешт

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Путіна. У заяві інстанції зазначено, що ордер також був виданий і щодо Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президенті РФ з прав дитини, яка курує вивезення українських дітей до Росії. У повідомленні зазначено, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин

Генпрокурор України Андрій Костін прокоментував ініціативу. Він відреагував на повідомлення стосовно ордера на арешт російського диктатора: "За межами Росії його мають арештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів".

Нагадаємо, 3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут, що дає можливість арештувати очільника Кремля Володимира Путіна. Офіційний Єреван підписав Римський статут ще 1999 року, проте депутати відкладали його ратифікацію. За підсумками голосування Вірменія зобов'язується виконувати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт президента РФ Володимира Путіна.