Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Крім російського диктатора суд в Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні". Про це повідомляється на сайті суду 17 березня.

У заяві Міжнародного кримінального суду зазначено, що ордер також був виданий і щодо Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президенті РФ з прав дітей, яка керує вивезенням українських дітей до Росії.

"Є підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих територій України до Російської Федерації на шкоду українським дітям", – йдеться у повідомленні МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін відреагував на повідомлення про ордер на арешт Путіна: "За межами Росії його мають арештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів".

Нагадаємо, 17 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков дав коментар щодо рішення Польщі передати Україні бойову авіацію. На його думку, рішення про передачу Україні винищувачів посилить конфлікт, а вся передана техніка підлягатиме знищенню ЗС РФ одразу після перетину кордону. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що західне озброєння не вплине на перебіг війни.

Президент Володимир Путін 16 березня під час виступу на засіданні Російського союзу промисловців та підприємців заявив, що ріпа стане невід'ємною частиною раціону мешканців Заходу. За словами Путіна, європейці обіцяли пусті полиці у російських магазинах, але самі стикнулись з цією проблемою. Також він похизувався урожаями в Росії та сказав, що без російського добрива жителям Європи також буде складно.