Путін пообіцяв, що європейці будуть їсти ріпу замість салату (відео)

Так лідер країни-агресорки на з’їзді російських підприємців описав успіхи економіки РФ в умовах війни та санкцій.

Related video

Сьогодні, 16 березня, у РФ проходить засідання Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП), де виступає президент Володимир Путін. Він у своїй промові згадав європейців, адже, на його думку, ріпа стане невіднятною частиною раціону мешканців Заходу.

За словами Путіна, європейці обіцяли пусті полиці у російських крамницях, але самі стикнулись з цією проблемою. Такий прогноз російський президент озвучив, коли розповідав про успіхи економіки РФ під час війни в Україні.

"Дійшло до того, що їхні керівники пропонують своїм громадянам замість салату та помідорів перейти на ріпу. Ріпа — хороший продукт, але і за ріпою теж треба буде до нас їхати", — заявив лідер країни-агресорки.

Також він похвалився урожаями в Росії та сказав, що без російського добрива європейцям також буде складно.

За даними медіа SOTA, ця зустріч Путіна з бізнесменами вже друга з початку війни.

Нагадаємо, у Millitary Media Center повідомили про знищення вже 15 танків "Прорив" Т-90М. Цю техніку називають "супертанками", однак ЗСУ її ліквідують. Відомо, що перший такий танк РФ знищили завдяки шведській ручній гарматі "Carl Gustav". У територіальній обороні жартують, що "зброя за $20 тисяч знищила машину за $5 мільйонів".

Також 16 березня спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат у телеефірі озвучив типи ракет, які нині не здатні перехоплювати українські захисники. Серед них "Іскандер-М", С-300 та Х-22.

Сьогодні стало відомо про скасування традиційного концерту на стадіоні "Лужники", присвяченого річниці анексії Криму. У мережі пишуть, що захід опинився "у підвішеному стані" через ризики терактів.