У Повітряних силах перерахували російські ракети, які не можуть перехоплювати

За словами Юрія Ігната, є ціла низка боєприпасів, для яких потрібні протиракетні комплекси. Наразі С-300, "Іскандери", Х-22 та інші ракети не піддаються перехопленню наявних ЗРК.

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Спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю для "24 каналу" перерахував російські ракети, які наразі українські військові не здатні перехоплювати.

За словами Ігната, показники ефективності української системи ППО становлять 75%. За всіма міжнародними нормами успішною роботу ППО називають показник у 30%. Проте важливим є тип ракети. Зокрема, наразі протиповітряна оборона не здатна збивати балістичні цілі, одну з крилатих ракет і зенітні ракети С-300.

Ракета 9М723 комплексу "Іскандер-М";

ракети від РСЗВ на кшталт "Смерча";

спеціальні ракети С-300;

крилаті високошвидкісні ракети Х-22;

протикорабельні крилаті ракети Р-800 "Онікс";

ракети Х-47 "Кинджал";

протирадіолокаційні ракети Х-31П та інші ракети меншої дальності.

Ігнат пояснив, що ракета Х-22 запускається з великої висоти й набирає швидкість 4-5 тисяч км/год, тому на підльоті до цілі вона пікірує до неї, як балістика. Також С-300 й "Онікс" складно збивати через балістичну траєкторію.

Для перехоплення балістичних цілей Україні потрібні комплекси ПРО типу Patriot і SAMP/T. Їх партнери вже незабаром передадуть для ЗСУ.

Також Ігнат перерахував ракети, які ППО успішно збиває:

крилата ракета "Калібр";

крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55;

крилата ракета Р-500 із "Іскандера-М";

авіаційна керована ракета Х-59;

Ппротикорабельна ракета Х-35.

Нагадаємо, 16 березня Канада анонсувала новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракети для ППО.

Також 16 березня в Повітряних силах заявили, що ЗС РФ може завдавати масованих обстрілів не лише по Києву, а й по інших регіонах.