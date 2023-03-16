У Повітряних силах перерахували російські ракети, які не можуть перехоплювати
За словами Юрія Ігната, є ціла низка боєприпасів, для яких потрібні протиракетні комплекси. Наразі С-300, "Іскандери", Х-22 та інші ракети не піддаються перехопленню наявних ЗРК.
Спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю для "24 каналу" перерахував російські ракети, які наразі українські військові не здатні перехоплювати.
За словами Ігната, показники ефективності української системи ППО становлять 75%. За всіма міжнародними нормами успішною роботу ППО називають показник у 30%. Проте важливим є тип ракети. Зокрема, наразі протиповітряна оборона не здатна збивати балістичні цілі, одну з крилатих ракет і зенітні ракети С-300.
- Ракета 9М723 комплексу "Іскандер-М";
- ракети від РСЗВ на кшталт "Смерча";
- спеціальні ракети С-300;
- крилаті високошвидкісні ракети Х-22;
- протикорабельні крилаті ракети Р-800 "Онікс";
- ракети Х-47 "Кинджал";
- протирадіолокаційні ракети Х-31П та інші ракети меншої дальності.
Ігнат пояснив, що ракета Х-22 запускається з великої висоти й набирає швидкість 4-5 тисяч км/год, тому на підльоті до цілі вона пікірує до неї, як балістика. Також С-300 й "Онікс" складно збивати через балістичну траєкторію.
Для перехоплення балістичних цілей Україні потрібні комплекси ПРО типу Patriot і SAMP/T. Їх партнери вже незабаром передадуть для ЗСУ.
Також Ігнат перерахував ракети, які ППО успішно збиває:
- крилата ракета "Калібр";
- крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55;
- крилата ракета Р-500 із "Іскандера-М";
- авіаційна керована ракета Х-59;
- Ппротикорабельна ракета Х-35.
Нагадаємо, 16 березня Канада анонсувала новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракети для ППО.
Також 16 березня в Повітряних силах заявили, що ЗС РФ може завдавати масованих обстрілів не лише по Києву, а й по інших регіонах.