Тисячі снарядів і ракети для ППО: Канада підготувала новий пакет допомоги Україні

Рішення про нові постачання озброєння було ухвалено за підсумками засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". Анонсована допомога має прибути до України найближчими тижнями.

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Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд за підсумками засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" 15 березня заявила, що в Україну надішлють 8000 снарядів калібру 155-мм, 1800 танкових снарядів калібру 105 мм, а також 12 зенітних ракет для ракет. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

Новий пакет військової допомоги Україні супроводжуватиме безоплатну передачу танків Leopard 1, оголошену Данією, Німеччиною та Нідерландами. Крім того, найближчими тижнями в Україну прибудуть вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси.

"Канада рішуче підтримує Україну в її боротьбі проти незаконної та невиправданої війни Росії. Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль для збереження свободи, демократії та заснованого на правилах міжнародного порядку", — заявила Ананд.

Нагадаємо, журналістам The National Post стало відомо, що Канада готується передати Україні сотні безпілотників Teledyne Flir R70 Skyranger власного виробництва. Канадські БПЛА здатні шукати хімічну зброю, відстежувати мобільні телефони та навіть визначати особи людей.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про перші підсумки засідання у форматі "Рамштайн". За його словами, десята зустріч вселяє оптимізм, оскільки Україна посилить ППО, отримає боєприпаси, а українські військові сформують "броньований кулак".