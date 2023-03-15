"Всестороння допомога": Іспанія та Канада передадуть Україні більше танків Leopard 2

За словами глави Міноборони Іспанії, країна передасть Україні 10 танків Leopard 2. Канада має намір поставити ще 8 танків.

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Глава Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна планує передати Україні ще 4 танки Leopard 2. Про це пише видання El Espanol.

За її словами, всього Мадрид передасть Києву 10 танків Leopard 2. Роблес вже повідомила про це голову Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова.

Крім того, за словами міністра, у планах Іспанії передати Україні нову партію бронетранспортерів M113, проте точна кількість поки що не розкривається.

Крім того, міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що країна передасть Україні 8 танків Leopard 2. Також Київ отримає броньовану ремонтно-евакуаційну машину, боєприпаси.

"Канада передасть близько 8000 снарядів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет з арсеналу Збройних сил Канади для підтримки систем ППО, які зараз розгорнуті в Україні", — йдеться в заяві.

За словами Ананд, все це прибуде до України вже найближчим часом. Також міністр заявила, що Київ отримає понад 1800 одиниць навчальних боєприпасів для танків Leopard 1, які передадуть Данія, Німеччина та Нідерланди. На додаток, раніше обіцяні 4 канадські Leopard 2 вже доставлені до Польщі, ще 4 готуються.

"Ми зміцнюємо нашу співпрацю з нашими союзниками та партнерами й продовжуємо реагувати на військові потреби України, надаючи всебічну військову допомогу", — сказала міністр.

Нагадаємо, що з'явилися перші підсумки засідання у форматі "Рамштайн-10". В рамках засідання було оголошено, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і більше 150 танків Leopard з міжнародної коаліції, що росте.

Також 13 березня повідомлялося, що перша група військових з України закінчила навчання на Leopard 2A4. За словами іспанського військового інструктора, на полігоні в Сарагосі німецькими танками навчилися користуватися 40 членів екіпажу та 15 спеціалістів-механіків.