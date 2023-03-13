"Це було напружено": перша група військових із України закінчила навчання на Leopard 2A4 (фото)

За словами іспанського військового інструктора, на полігоні в Сарагосі німецькими танками навчилися користуватися 40 членів екіпажу та 15 спеціалістів-механіків.

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Перші 10 українських екіпажів танків Leopard 2 A4 завершили навчання у Сарагосі. Про це заявило Міністерство оборони Іспанії у Twitter.

Повідомляється, що протягом 4 тижнів українські військові отримували техніко-тактичні інструкції щодо формування оперативних підрозділів та виконання завдань з технічного обслуговування Leopard 2 A4.

Українські військові навчаються в Іспанії Фото: Минобороны Испании

Як розповів журналістам Reuters іспанський військовий інструктор капітан Контрерас, який відмовився називати своє ім'я повністю, загалом 40 членів екіпажу та 15 фахівців-механіків пройшли навчання у Сарагосі.

"Це було напружено", — сказав він.

Українські військові навчаються в Іспанії Фото: Минобороны Испании

За словами Контрераса, українські військові повернулися додому з дуже гарними знаннями про те, як керувати німецькими танками Leopard 2 A4.

"Хоча танки були різними, було багато систем, які співпадали, і це значно полегшило завдання", — сказав він.

Також Контрерас похвалив українців за чудову мотивацію та бажання вчитися. Журналісти зазначили, що в одного з українських солдатів була нашивка на рукаві з гаслом "Свобода або смерть".

Українські військові навчаються в Іспанії Фото: Минобороны Испании

Нагадаємо, що раніше ЗМІ показали, як танкістів ЗСУ навчають на Leopard 2 в Іспанії. Представники Києва повідомили про плани провести контрнаступ цією весною, коли просохне земля, що розмокла, і прибудуть сотні західних бронетранспортерів та бойових танків, включаючи Challenger і Leopard.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ вперше здійснили бойові стрільбии з Leopard 2. За словами німецького бригадного генерала Бйорна Шульца, навчання у ФРН дозволило українським солдатам вести перестрілки із використанням сучасних систем озброєння.