Перед контрнаступом: ЗМІ показали, як танкістів ЗСУ навчають на Leopard 2 в Іспанії

Представники Києва повідомили про плани провести контрнаступ цієї весни, коли просохне земля, що розмокла, і прибудуть сотні західних бронетранспортерів і бойових танків, включно Challenger і Leopard.

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Напередодні анонсованого на весну контрнаступу іспанські інструктори на воєннй базі в Сарагосі навчають українських колег управлінню та обслуговуванню танків Leopard 2. Про це 13 березня повідомляє Sky News.

Представники Києва повідомили про плани провести контрнаступ цієї весни, коли просохне земля, що розмокла, і прибудуть сотні західних бронетранспортерів і бойових танків, включно Challenger і Leopard.

Навчання танкістів ЗСУ в Іспанії

Очікується, що західна бронетехніка, зокрема танки, можуть внести перелом у те, як розгортаються поточні зіткнення в Україні.

Навчання танкістів ЗСУ в Іспанії

Нагадаємо, що 13 березня в Німеччині українські воєннослужбовці завершують навчання на танках Leopard 2 і вперше здійснили бойову стрільбу. Німецький бригадний генерал Бйорн Шульц зазначив, що під час підготовки на полігонах у Німеччині українські танкісти вчилися користуватись сучасними системами озброєння.

Навчання танкістів ЗСУ в Іспанії

До стрілецької підготовки українські воєннослужбовці розпочали кілька тижнів тренувань. Бойова стрільба проходила на військовому полігоні Берген у землі Нижня Саксонія.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія десятиліттями відновлюватиме воєнниий потенціал. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами аналітиків, поточний експорт російської зброї скоротився до восьми із десяти найбільших можливих покупців. Обсяг озброєнь, що поставляються в Індію, впав на 37%, в інші ж сім країн — зменшився в середньому на 59%.