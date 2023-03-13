"Хороший шанс": Россия будет восстанавливать потенциал десятилетия, — Данилов

По словам секретаря СНБО, это хорошая возможность для Запада адаптировать систему противодействия мировой автократии.

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России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в Twitter сегодня, 13 марта.

Он также отметил, что Запад получает время для того, чтобы адаптировать всю систему противодействия мировой автократии.

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", — написал Данилов.

России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала

Тем временем, 10 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска понесли потери на направлении Угледара, Марьинки и Авдеевки, а поэтому на данный момент не способны идти на Угледар.

В сводке британской разведки от 13 марта заявили, что в последние месяцы владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за чего в дальнейшем, скорее всего, придется сокращать интенсивность или масштабы операций.