"Хороший шанс": Росія відновлюватиме потенціал десятиліття, — Данілов

За словами секретаря РНБО, це є гарною нагодою для Заходу адаптувати систему протидії світовій автократії.

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Росії знадобляться десятиліття для відновлення свого військового потенціалу, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у Twitter сьогодні, 13 березня.

Він також зазначив, що Захід отримує час для того, щоб адаптувати всю систему протидії світовій автократії.

"Росії знадобляться десятиліття для відновлення свого військового потенціалу. Опір України дає Заходу час для глобального переосмислення та перебудови всієї системи стримування та протидії автократичним режимам", — написав Данілов.

Росії знадобляться десятиліття для відновлення свого військового потенціалу

Водночас, 10 березня керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська зазнали втрат на напрямі Вугледара, Мар'їнки та Авдіївки, а тому наразі не здатні йти на Вугледар.

У зведенні британської розвідки від 13 березня заявили, що в останні місяці власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування у російських в'язницях, через що надалі, найімовірніше, доведеться скорочувати інтенсивність або масштаби операцій.