ПВК "Вагнер" доведеться зменшити масштаби дій в Україні через втрати, – розвідка Британії

Після заборони на вербування ув'язнених Пригожин, ймовірно, робить ставку на вербувальні пункти в 40 населених пунктах РФ, однак і цього не вистачить для відшкодування втрат.

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В останні місяці власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування у російських в'язницях, через що надалі, швидше за все, доведеться скорочувати інтенсивність або масштаби операцій. Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 13 березня.

Причиною втрати доступу до вербування ув'язнених у британській розвідці називають безперервні суперечки з керівництвом Міноборони РФ. Тому цілком імовірно, що Пригожин робитиме ставку на пересічних громадян РФ. Для цього з початку березня 2023 року ПВК "Вагнер" створила групи по роботі з громадськістю не менш ніж у 40 населених пунктів по всій російській території.

Звіт британської розвідки 13 березня

Також останніми тижнями "вагнерівці" у масках проводили бесіди про "кар'єру" в московських вишах, роздаючи "анкети молодого воїна" для збору контактних даних зацікавлених учнів.

За оцінками британської розвідки, Пригожин відправив на фронт вже близько половини всіх ув'язнених, швидше за все, вони стали втратами. Нові ініціативи навряд чи компенсують втрати потоку в'язнів. Тому передбачається, що власник ПВК "Вагнер" буде змушений скорочувати масштаби операцій або їхню інтенсивність в Україні.

Нагадаємо, 13 березня в ISW заявили, що Пригожин втратив схильність Путіна і може стати "цапом-відбувайлом" для Кремля. Тому найманців продовжують кидати на штурм Бахмута.

11 березня у ЗМІ писали, що "Газпром" створює свою ПВК для противаги ПВК "Вагнер".