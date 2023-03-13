Пригожин втратив схильність Путіна та може стати цапом-відбувайлом для Кремля, — ISW

Американські аналітики дотримуються думки, що військове керівництво РФ може мститися очільнику ПВК "Вагнер" за схильність Кремля, через що найманців навмисно продовжують перекидати на штурм оборони Бахмута.

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Суперництво між Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії досягло точки кипіння через бої у Бахмуті. Після заяв голови ПВК "Вагнер" про помилки військового керівництва на фронті втрати серед його найманців почали використовувати для відволікання суспільства від більших проблем у прифронтовому місті. Про це йдеться у звіті від 12 березня "Інституту вивчення війни" (ISW).

Міноборони РФ навмисно розміщують сили ПВК "Вагнер" у Бахмуті, адже військове керівництво має на меті послабити Євгена Пригожина, вважають дослідники. Повідомляється, що він має амбіції щодо впливу у Кремлі.

"Російське військове керівництво, можливо, дозволяє групі "Вагнера" зазнавати значних втрат в Бахмуті, щоб одночасно підірвати Пригожина", — заявили в ISW.

Аналітики підозрюють, що російське військове керівництво мститься Пригожину за схильність президента Володимира Путіна. У зведенні йдеться, що голова ПВК запропонував лідеру країни-агресорки замість непопулярної серед населення РФ мобілізації взяти українське місто силами "вагнерівців". Розчарований в армійцях після нездійснених обіцянок захопити Київ Путін підтримав Пригожина та забезпечив необхідними ресурсами, повідомляють дослідники.

Однак, згідно зі звітом ISW, Пригожин проводив кампанію проти Міноборони. Публічні заяви про помилки військового керівництва, втрати на фронті та невдала мобілізація викликали хвилю критики в оточенні Путіна.

"Пригожин переоцінив залежність Путіна від сил "Вагнера" та спробував замінити російське військове та політичне керівництво особами, пов’язаними з ПВК", — повідомляється у звіті.

Аналітики вважають, що Путін сприйняв критику як нелояльність, а самого Пригожина як загрозу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вказав на його місце голові ПВК гучними контактами з іноземними колегами, для чого Пригожин не має достатньо влади без офіційної посади у Кремлі.

"Путін, ймовірно, зупинив російське Міноборони від прямого нападу на Пригожина, але натомість створив умови, за яких російське військове керівництво могло повернути собі більше влади. Такі умови, ймовірно, загрожували Пригожину, який почав посилювати свою критику російського Міноборони та ще більше поглибив конфлікт між силами "Вагнера" й військовим керівництвом", — заявили дослідники.

Військове керівництво приписало собі досягнення ПВК під управлінням Пригожина у Соледарі та звинуватило публічно його в маніпулюванні інформаційним простором. Аналітики дотримуються думки, що прихильність Путіна тепер не на боці Пригожина, тож на нього можуть повісити невдачі у Бахмуті. Кремль може використати втрати ПВК "Вагнер" та воєнні злочини для спрямування реакції суспільства на другорядні проблеми ЗС РФ.

"Велика частина російського та західного висвітлення Бахмута вже зосереджена в основному на великих втратах Вагнера, що дозволяє Міноборони приховати або применшити інші втрати російських звичайних сил. Виявлення великих втрат серед найманців "Вагнера" не викликало б такого обурення в суспільстві, як постійні повідомлення про втрати та жорстоке поводження з примусово мобілізованими військовими", — пояснили в "Інституті вивчення війни".

Дослідники вважають, що Пригожин не зможе повернути прихильність Путіна, і доля голови ПВК залежатиме від його здатності переконати Кремль у своїй лояльності. Тепер керівник найманців має репутацію того, що відправляв своїх бійців воювати як "гарматне м’ясо" — без зброї та боєприпасів. Ця його кампанія не тільки викликала невдоволення у керівництва Росії, але і відштовхує новобранців.

"Наразі Міноборони Росії надає пріоритет ліквідації "Вагнера" на полях битв у Бахмуті, що, ймовірно, уповільнює швидкість просування в цьому районі. Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на російське Міноборони та, ймовірно, на Кремль для реалізації власних комерційних і політичних устремлінь. Путін використовував "Вагнера", щоб захистити свій режим від згубних суспільних наслідків мобілізації, яка також продовжує гальмувати його військові дії в Україні", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, український партизанський рух "Атеш" провів успішну операцію в окупованій частині Херсонської області. Учасники підпільної організації підірвали залізничні колії між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ. У Центрі національного спротиву підтвердили заяву партизанів та подякували мешканцям захоплених територій за інформування про пересування та розміщення ворожих сил.

Раніше, 12 березня, стало відомо про використання ЗС РФ гібридних ракет "Грім-Е1". Вони розроблені на базі ракети "повітря-земля" Х-38 та прийняті на озброєння ЗС РФ у 2013 році. Завдяки наявності реактивного двигуна дальність скидання снаряда "Грім-Е1" становить до 120 км.