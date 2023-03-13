Пригожин потерял склонность Путина и может стать козлом отпущения для Кремля, — ISW

Американские аналитики придерживаются мнения, что военное руководство РФ может мстить главе ЧВК "Вагнер" за склонность Кремля, из-за чего наемников намеренно продолжают перекидывать на штурм обороны Бахмута.

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Соперничество между Евгением Пригожиным и Министерством обороны России достигло точки кипения из-за боев в Бахмуте. После заявлений главы ЧВК "Вагнер" об ошибках военного руководства на фронте потери среди его наемников начали использовать для отвлечения общества от больших проблем в прифронтовом городе. Об этом говорится в отчете от 12 марта "Института изучения войны" (ISW).

Минобороны РФ намеренно размещают силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, ведь военное руководство имеет цель ослабить Евгения Пригожина, считают исследователи. Сообщается, что у него есть амбиции относительно влияния в Кремле.

"Российское военное руководство, возможно, позволяет группе "Вагнера" нести значительные потери в Бахмуте, чтобы одновременно подорвать Пригожина", — заявили в ISW.

Аналитики подозревают, что российское военное руководство мстит Пригожину за склонность президента Владимира Путина. В своде говорится, что глава ЧВК предложил лидеру страны-агрессорки вместо непопулярной среди населения РФ мобилизации взять украинский город силами "вагнеровцев". Разочарованный в армейцах после несбывшихся обещаний захватить Киев Путин поддержал Пригожина и снабдил необходимыми ресурсами, сообщают исследователи.

Однако, согласно отчету ISW, Пригожин проводил кампанию против Минобороны. Публичные заявления об ошибках военного руководства, потерях на фронте и неудачная мобилизация вызвали волну критики в окружении Путина.

"Пригожин переоценил зависимость Путина от сил "Вагнера" и попытался заменить российское военное и политическое руководство лицами, связанными с ЧВК", — сообщается в отчете.

Аналитики считают, что Путин воспринял критику как нелояльность, а самого Пригожина как угрозу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на его место главе ЧВК громкими контактами с иностранными коллегами, для чего у Пригожина нет достаточно власти без официальной должности в Кремле.

"Путин, вероятно, остановил российское Минобороны от прямого нападения на Пригожина, но создал условия, при которых российское военное руководство могло вернуть себе больше власти. Такие условия, вероятно, угрожали Пригожину, который начал усиливать свою критику российского Минобороны и еще больше усугубил конфликт между силами "Вагнера" и военным руководством", — заявили исследователи.

Военное руководство приписало себе достижения ЧВК под управлением Пригожина в Соледаре и публично обвинило его в манипулировании информационным пространством. Аналитики придерживаются мнения, что расположение Путина теперь не на стороне Пригожина, так что на него могут повесить неудачи в Бахмуте. Кремль может использовать потери ЧВК "Вагнер" и военные преступления для направления реакции общества на второстепенные проблемы ВС РФ.

"Большая часть российского и западного освещения Бахмута уже сосредоточена в основном на больших потерях Вагнера, что позволяет Минобороны скрыть или приуменьшить другие потери российских обычных сил. Выявление больших потерь среди наемников "Вагнера" не вызвало бы такого возмущения в обществе как постоянные сообщения о потерях и жестокое обращение с принудительно мобилизованными военными", — объяснили в "Институте изучения войны".

Исследователи полагают, что Пригожин не сможет вернуть расположение Путина, и судьба главы ЧВК будет зависеть от его способности убедить Кремль в своей лояльности. Теперь руководитель наемников имеет репутацию того, кто отправлял своих бойцов воевать как "пушечное мясо" без оружия и боеприпасов. Эта его кампания не только вызвала недовольство у руководства России, но и отталкивает новобранцев.

"Минобороны России предоставляет приоритет ликвидации "Вагнера" на полях сражений в Бахмуте, что, вероятно, замедляет скорость продвижения в этом районе. Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на российское Минобороны и, вероятно, на Кремль для реализации собственных коммерческих и политических устремлений. Путин использовал "Вагнера", чтобы защитить свой режим от губительных общественных последствий мобилизации, которая также продолжает тормозить его военные действия в Украине", — говорится в отчете.

Напомним, сегодня, 13 марта, украинское партизанское движение "Атеш" провело успешную операцию в оккупированной части Херсонской области. Участники подпольной организации взорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск. В Центре национального сопротивления подтвердили заявление партизан и поблагодарили жителей захваченных территорий за информирование о передвижении и размещении вражеских сил.

Ранее, 12 марта, стало известно об использовании ВС РФ гибридных ракет "Гром-Е1". Они разработаны на базе ракеты "воздух-земля" Х-38 и приняты на вооружение ВС РФ в 2013 году. Благодаря наличию реактивного двигателя дальность сброса снаряда "Гром-Е1" составляет до 120 км.