ВС РФ ударили по Днепру гибридной ракетой-бомбой "Гром-Э1": что о них известно (фото)

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ВС РФ применили гибридную ракету-бомбу "Гром-Э1", которая была сбита ПВО. Сам боеприпас имеет две особенности — реактивный двигатель и крылья, которые раскрываются в полете, и может лететь до 120 км.

Related video

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что противовоздушная оборона сбила российскую ракету-бомбу "Гром-Э1". Поэтому звуки взрывов, которые жители Днепра слышали около 11:30, были работой местной ПВО, говорится в сообщении главы ОВА.

"Взрыв, который слышали в пригороде Днепра, — работа нашей ПВО. Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", — написал Лысак.

Сообщение Лысака о сбитии "Гром-Э1" (скриншот с dnipropetrovskaova/Telegram)

Перед сообщением Лысака заявление о сбитии "неизвестной цели" подтвердили в командовании Воздушных сил ВСУ. Там сообщили, что около 11:30 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области зафиксирована воздушная цель, которую выпустил самолет тактической авиации ВКС РФ.

"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Что известно о "Гром-Э1"

В марте 2023 года российские ВКС начали использовать этот тип гибридной ракеты, о чем сообщал Фокус. В опубликованном ролике где-то среди поля обнаружили остатки ракеты, как заявляется, это "Гром-Е1". Об этом свидетельствуют характерные крылья боеприпаса, раскрывающиеся в полете.

По данным открытых источников сообщалось, что "Гром-Э1" создана на базе советской ракеты Х-38. Еще одной особенностью этого боеприпаса является наличие реактивного двигателя, что повышает дальность сброса снаряда до 120 км, однако это возможно при сбросе этого снаряда лишь с высоты 12 км.

Также скорость самолета-носителя должна составлять 1600 км/ч. При несоблюдении этих требований дальность поражения сильно уменьшается. На высоте 5 км она уже будет составлять около 35 км.

Масса управляемой ракеты составляет 594 кг, а боевая часть — 315 кг. Также существует версия "Гром-Е2" без двигателя, в такой версии дальность поражения уменьшается до 65 км, а масса до 165 кг.

Траектория полета ракеты "Гром-Е1"

Нацеливается ракета путем спутниковой системы GPS навигации и инерционной системы. Первая демонстрация разработки состоялась в 2015 году. К 2019 году в РФ заявили о завершении испытаний обеих версий ракеты. Однако, заказ от Минобороны РФ на производство ракет не было. "Гром-Е1" и "Е2" разработаны на базе ракеты "воздух-земля" Х-38. Она принята на вооружение ВС РФ в 2013 году.

Гибридные ракеты-бомбы "Гром-Е1": тактико-технические характеристики

Дальность полета: до 120 км;

Скорость полета: до 1080 км/ч;

Масса снаряда: до 594 кг;

Боевая часть: до 315 кг.

В то же время российские источники в августе 2019 года сообщали, что модульная конструкция семейства боеприпасов "Гром" позволяет использовать для крылатой ракеты "Гром-Е1" ракетный двигатель на твердом топливе от ракеты Х-38. Это помогает использовать этот боеприпас на дальность до 165 км.

Напомним, 12 марта СМИ впервые зафиксировали применение аналога крылатых бомб JDAM-ER, однако крылья от бомбы отвалились в полете. Поэтому снаряд упал на огород дончан.

8 марта СМИ показали первое использование ВСУ крылатой бомбы JDAM-ER.