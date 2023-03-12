ЗС РФ почали застосовувати в Україні гібридні ракети "Грім-Е1": що про них відомо (фото)

Боєприпас має дві особливості — реактивний двигун та крила, які розкриваються у польоті. Максимальна дальність ураження може становити 120 км.

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Повітряно-космічні сили РФ почали використовувати гібридну ракету "Грім-Е1", створену на базі радянської Х-38. Про це стало відомо з ролика у мережі, передає Фокус.

В опублікованому ролику десь серед поля виявили рештки ракети, як заявляється, це "Грім-Е1". Про це свідчать характерні крила боєприпасу, що розкриваються у польоті. Другою особливістю боєприпасу є наявність реактивного двигуна – це підвищує дальність скидання снаряда до 120 км. Однак досягти такої висоти можна лише у разі скидання з максимальної висоти 12 км. Також швидкість літака-носія має становити 1600 км/год. За недотримання цих вимог дальність ураження сильно зменшується. На висоті 5 км вона вже становитиме близько 35 км.

Маса керованої ракети становить 594 кг, а бойова частина – 315 кг. Також існує версія "Грім-Е2" без двигуна, у такій версії дальність ураження зменшується до 65 км, а маса до 165 кг.

Траєкторія польоту ракети "Грім-Е1"

Націлюється ракета шляхом супутникової системи GPS навігації та інерційної системи. Перша демонстрація розробки відбулася у 2015 році. До 2019 року у РФ заявили про завершення випробувань обох версій ракети. Однак, замовлення від Міноборони РФ на виробництво ракет не було. "Грім-Е1" та "Е2" розроблені на базі ракети "повітря-земля" Х-38. Вона прийнята на озброєння ЗС РФ у 2013 році.

Нагадаємо, 12 березня ЗМІ вперше зафіксували застосування аналога крилатих бомб JDAM-ER, проте крила від бомби відвалилися у польоті. Тож снаряд упав на город донеччан.

8 березня ЗМІ показали перше використання ЗСУ крилатої бомби JDAM-ER.