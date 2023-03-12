ЗС РФ вперше застосували аналог крилатих бомб JDAM-ER, – ЗМІ (фото)

Набір крил відвалився в польоті і 500-кілограмова бомба ФАБ-500 впала на городі жителів окупованого Донецька, зазначають у російських телеграм-каналах. Зовнішнє порівняння показує, що це російська спроба створити крилаті бомби, а не американський снаряд.

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У тимчасово окупованому Донецьку виявлено залишки невідомого літального об'єкту. Про це повідомляє російське ЗМІ "ДАН".

Пропагандисти опублікували фотографію одного із приватних будинків на вулиці Грекова у Жовтневому районі Донецька. На корпусі немає жодних маркувань. На відстані близько 500 метрів від бомби виявлено об'єкти, схожі на крила. Сама авіабомба візуально дуже схожа на некеровану 500 кілограмову ФАБ-500. У російських телеграм-каналах припускають, що крила відвалилися від бомби в польоті, тому вона впала у дворі донеччан.

бомба, що впала в Донецьку Авіабомба ФАБ-500

Як зазначають у Defense Express, саме зовнішня схожість бомби з ФАБ-500 відкидає версію з тим, що це була американська крилата бомба JDAM-ER, оскільки вона створена для західних снарядів серії Mk-80 та інших. Набір крил не підходить до радянських бомб.

4 січня у російських телеграм-каналах з'явилися фотографії російського аналога JDAM-ER, що встановлюється на бомбу ФАБ-500. Крила встановлюють підвищення точності і дальності польоту авіабомби. Бомба не падає по дорозі до цілі, а планує. Тому чим вища висота, з якої скидають снаряд, тим далі вона летить.

Російський аналог JDAM-ER Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Також якщо порівняти фотографії американського комплекту для бомб JDAM-ER та фото з Донецька, то помітні суттєві відмінності у зовнішньому вигляді крил.

Незважаючи на постачання в Україну бомб JDAM-ER, наразі невідомо, чи змогли у ЗСУ інтегрувати їх на радянські літаки, які не пристосовані для боєприпасів західного типу.

Уламки бомби, що впала Бомба з комплектом JDAM-ER Фото: Boeing

Нагадаємо, 7 березня командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер заявив, що Україна отримала високі авіабомби JDAM-ER.

22 лютого ЗМІ аналізували, наскільки реальна дальність 72 км на радянських винищувачів комплектів JDAM-ER.