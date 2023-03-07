Українська армія отримала високоточні авіабомби JDAM-ER: у чому їх особливості (фото)

Максимальна дальність польоту авіабомби становить 72 км. За рахунок набагато потужнішої боєголовки ЗСУ зможуть знищувати більші об'єкти на кшталт мостів чи укріплень.

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Повітряні сили України можуть використати високоточні авіабомби JDAM-ER проти військ РФ. Про нові можливості для України розповів генерал ВПС США та командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер виданню The War Zone.

Дальність польоту авіабомб становить 72 км (40 миль), але навіть цього буде достатньо, щоб загрожувати російським військам, зазначає автор. Генерал Джеймс Хекер заявив про передачу Україні нового типу боєприпасів.

[ + – ] Генерал Джеймс Хекер

"Ми щойно передали в Україну високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії і працюють трохи далі, ніж бомба з гравітаційним скиданням, які також мають систему наведення. Це нещодавня можливість, яку ми змогли їм дати, ймовірно, за останні три тижні", — сказав генерал під час круглого столу симпозіуму Асоціації Повітряно-космічних сил.

Хекер підтвердив, що йдеться саме про JDAM-ER.

Наразі невідомо, яким чином українські сили інтегрували розумні боєприпаси на платформи. При цьому генерал Хекер заявив, що JDAM-ER в Україну передали в обмеженій кількості, щоб можна було завдати кількох ударів.

У чому особливість керованих бомб JDAM-ER?

Американський генерал заявив, що JDAM-ER дає ЗСУ можливість уражати новий набір цілей, які зараз можуть бути поза межами зони досяжності HIMARS. Крім цього, маса бойової частини у ракети GMLRS не перевищує 90 кг, а бомби JDAM-ER потенційно можуть бути вагою до 900 кг (залежить від типу авіабомби — Фокус), що дозволить знищувати об'єкти, які раніше не були досяжними.

Комплект призначений для некерованих авіабомб серії Mk 80 та інших у такому самому форм-факторі. JDAM-ER перетворює бомбу на високоточну за рахунок системи наведення з інерційною навігаційною системою та GPS. На корпус бомби ставлять комплект із хвостовим оперенням та планками вздовж корпусу, що дає можливість планувати до призначеної цілі.

[ + – ] Комплектація JDAM-ER

Потенційними цілями для України можуть стати великі споруди, розосереджені вогневі точки ППО, зміцнені позиції та навіть мости. Водночас на дальність стрілянини впливає висота скидання бомби, тому Україні потрібно буде імпровізувати, щоб не бути виявленими та вражати необхідні цілі.

Нагадаємо, 22 лютого ЗМІ писали, наскільки реальна дальність 72 км на радянських винищувачів комплектів JDAM-ER.

22 лютого в США заявили про постачання керованих бомб JDAM-ER. Весь пакет військової допомоги складає 1,85 млрд. доларів.