Україні передають бомби JDAM-ER: наскільки реальна дальність у 72 км на радянських винищувачах

Враховуючи насиченість російської ППО та наявність винищувачів, українські МіГ та Су-27 не зможуть запускати бомби на максимальну дальність у 72 км, вважають журналісти.

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До анонсованого пакету військової допомоги від США за 21 грудня увійшли високоточні авіаційні боєприпаси, під яким, найімовірніше, криються ракети JDAM-ER. Їхня дальність перевищує 72 км. Про це повідомляє Defense Expres.

Бомби JDAM-ER є покращеною версією базових JDAM. Вони призначені для знищення зенітно-ракетних комплексів. Їхня дальність польоту становить 72 км, але в залежності від висоти та швидкості польоту літака вона може зростати і до 80 км.

У виданні наводять приклад ВПС Австралії. 2015 року бомби JDAM-ER запускали на винищувачах F/A-18 на висотах від 3 до 12 км. Заявлені характеристики ракети свідчать, що снаряд може подолати 24 км, але на випробуваннях її змогли запустити на 72 км за маси 227 км.

[ + – ] JDAM-ER під час випробувального польоту на F/A-18

Тому журналісти роблять висновок, що при висоті 12 км бомба JDAM-ER може подолати 72 км. В умовах наявності протиповітряної оборони ворога, висоти польоту в 12 км буде складно досягти, до того ж ВКС РФ мають винищувальну авіацію. Тому в Україні їх запускатимуть на низьких висотах, з урахуванням можливого кабрування дальність може і не досягти 72 км.

Нагадаємо, 22 лютого в США заявили про постачання керованих бомб JDAM-ER. Весь пакет військової допомоги складає 1,85 млрд. доларів.

4 січня повідомлялося, що в РФ створюють аналог розумного управління бомбами JDAM на базі авіабомби ФАБ-500.