Україні передають бомби JDAM-ER: наскільки реальна дальність у 72 км на радянських винищувачах
Враховуючи насиченість російської ППО та наявність винищувачів, українські МіГ та Су-27 не зможуть запускати бомби на максимальну дальність у 72 км, вважають журналісти.
До анонсованого пакету військової допомоги від США за 21 грудня увійшли високоточні авіаційні боєприпаси, під яким, найімовірніше, криються ракети JDAM-ER. Їхня дальність перевищує 72 км. Про це повідомляє Defense Expres.
Бомби JDAM-ER є покращеною версією базових JDAM. Вони призначені для знищення зенітно-ракетних комплексів. Їхня дальність польоту становить 72 км, але в залежності від висоти та швидкості польоту літака вона може зростати і до 80 км.
У виданні наводять приклад ВПС Австралії. 2015 року бомби JDAM-ER запускали на винищувачах F/A-18 на висотах від 3 до 12 км. Заявлені характеристики ракети свідчать, що снаряд може подолати 24 км, але на випробуваннях її змогли запустити на 72 км за маси 227 км.
Тому журналісти роблять висновок, що при висоті 12 км бомба JDAM-ER може подолати 72 км. В умовах наявності протиповітряної оборони ворога, висоти польоту в 12 км буде складно досягти, до того ж ВКС РФ мають винищувальну авіацію. Тому в Україні їх запускатимуть на низьких висотах, з урахуванням можливого кабрування дальність може і не досягти 72 км.
Нагадаємо, 22 лютого в США заявили про постачання керованих бомб JDAM-ER. Весь пакет військової допомоги складає 1,85 млрд. доларів.
4 січня повідомлялося, що в РФ створюють аналог розумного управління бомбами JDAM на базі авіабомби ФАБ-500.