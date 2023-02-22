Украине передают бомбы JDAM-ER: насколько реальна дальность в 72 км на советских истребителях

Учитывая насыщенность российского ПВО и наличие истребителей, украинские МиГи и Су-27 не смогут запускать бомбы на максимальную дальность в 72 км, считают журналисты.

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В анонсированный пакет военной помощи от США за 21 декабря вошли высокоточные авиационные боеприпасы, под которым вероятнее всего, кроются ракеты JDAM-ER. Их дальность превышает 72 км. Об этом сообщает Defense Expres.

Бомбы JDAM-ER являются улучшенной версией базовых JDAM. Они предназначены для уничтожения зинитно-ракетных комплексов. Их дальность полета составляет 72 км, но в зависимости от высоты и скорости полета самолета она может возрастать и до 80 км.

В издании наводят пример, ВВС Австралии. В 2015 году бомбы JDAM-ER запускали на истребителях F/A-18 на высотах от 3 до 12 км. Заявленные характеристики ракеты говорят, что снаряд может преодолеть 24 км, но на испытаниях ее смогли запустить на 72 км при массе 227 км.

[ + – ] JDAM-ER в ходе испытательного полета на F/A-18

Исходя из этого журналисты делают вывод, что при высоте 12 км бомба JDAM-ER может преодолеть 72 км. В условиях наличия противовоздушной обороны врага, высота полета в 12 км будет сложно достичь, вдобавок у ВКС РФ есть истребительная авиация. Поэтому в Украине будут их запускать на низких высотах, с учетом возможного кабрирования дальность может и не достигнуть 72 км.

Напомним, 22 февраля в США заявили о поставках управляемых бомб JDAM-ER. Весь пакет военной помощи составляет 1,85 млрд долларов.

4 января сообщалось, что в РФ создают аналог умного управления бомбами JDAM на базе авиабомбы ФАБ-500.