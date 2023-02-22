Украине передают бомбы JDAM-ER: насколько реальна дальность в 72 км на советских истребителях
Учитывая насыщенность российского ПВО и наличие истребителей, украинские МиГи и Су-27 не смогут запускать бомбы на максимальную дальность в 72 км, считают журналисты.
В анонсированный пакет военной помощи от США за 21 декабря вошли высокоточные авиационные боеприпасы, под которым вероятнее всего, кроются ракеты JDAM-ER. Их дальность превышает 72 км. Об этом сообщает Defense Expres.
Бомбы JDAM-ER являются улучшенной версией базовых JDAM. Они предназначены для уничтожения зинитно-ракетных комплексов. Их дальность полета составляет 72 км, но в зависимости от высоты и скорости полета самолета она может возрастать и до 80 км.
В издании наводят пример, ВВС Австралии. В 2015 году бомбы JDAM-ER запускали на истребителях F/A-18 на высотах от 3 до 12 км. Заявленные характеристики ракеты говорят, что снаряд может преодолеть 24 км, но на испытаниях ее смогли запустить на 72 км при массе 227 км.
Исходя из этого журналисты делают вывод, что при высоте 12 км бомба JDAM-ER может преодолеть 72 км. В условиях наличия противовоздушной обороны врага, высота полета в 12 км будет сложно достичь, вдобавок у ВКС РФ есть истребительная авиация. Поэтому в Украине будут их запускать на низких высотах, с учетом возможного кабрирования дальность может и не достигнуть 72 км.
Напомним, 22 февраля в США заявили о поставках управляемых бомб JDAM-ER. Весь пакет военной помощи составляет 1,85 млрд долларов.
4 января сообщалось, что в РФ создают аналог умного управления бомбами JDAM на базе авиабомбы ФАБ-500.