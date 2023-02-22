Высокая дальность действия: США поставят Украине системы для создания управляемых бомб, — СМИ

По словам журналистов, бомбы с такой системой могут поражать цели на расстоянии примерно в 72 километров. Оружие будет направлено в рамках пакета на 1,85 млрд долларов.

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США поставляют Украине системы для создания бомб дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Речь идет о Jdam-ER. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что бомбы с такой системой могут поражать цели на расстоянии примерно в 72 километров. Примечательно, что Украина получит модифицированную версию для прямой атаки. Оружие будет направлено в рамках пакета на 1,85 млрд долларов. Отмечается, что комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.

Правда, как издание пишет, что представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпас, сославшись на оперативную безопасность.

В материале сказано, что систему Jdam-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 200 до 900 килограмм. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать примерно 72 километра. Jdam повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.

По словам специалиста по системам ВВС и президента IRIS Independent Research, Ребекки Грант, такие комплексы значительно повысят точность стрельбы с использованием имеющихся у Украины запасов боеприпасов.

"Держу пари, что это одно из ускоренных предложений, выдвинутых заместителем министра по закупкам Уильямом ЛаПланте", — сказала она.

По словам Грант, комплексы Jdam-ER могут быть использованы для атак на российские передовые позиции или тыловые районы второго эшелона оккупантов.

Ранее Фокус писал, что Италия предоставит Украине новый пакет помощи. Глава правительства Италии Джорджа Мелони уточнила, что речь идет о зенитно-ракетных и противотанковых комплексах. Вопрос передачи ВСУ истребителей еще будет обсуждаться в круге международных партнеров.

Также напомним, что генерал США регулярно общается с главой Генштаба РФ. В Объединенном комитете начальников штабов утверждают, что в ходе таких бесед стороны представляют свою точку зрения того, что происходит на фронте.