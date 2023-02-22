Для разрядки обстановки: генерал США регулярно общается с главой Генштаба РФ

В Объединенном комитете начальников штабов утверждают, что в ходе таких бесед стороны представляют свою точку зрения того, что происходит на фронте.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли регулярно созванивается с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым, чтобы разряжать обстановку на фоне войны. Об этом сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер, сообщает PAP.

Он заявил, что Милли регулярно проводит разговоры с Герасимовым, чтобы оставлять канал связи между Москвой и Вашингтоном, а также разряжать обстановку.

"В ситуации, когда такая мощная нация решает вторгнуться в другую суверенную страну, нет ни одного языка об общем языке. Единственное, о чем мы соглашаемся, это оставлять линию связи открытой. Когда конфликт обостряется, мы можем звонить по телефону друг другу и пытаться деэскалировать ситуацию", — заявил Батлер.

Он отметил, что во время разговора военные США представляют свою точку зрения происходящего, а россияне свою, что уже позволяет сохранять диалог между сторонами.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВС РФ попытаются захватить прифронтовой Бахмут Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об угрозе нанесения массированных ударов по Украине к годовщине вторжения днем ранее также предупреждали в Оперативном командовании "Юг".