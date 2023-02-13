РФ может нанести новый массированный ракетный удар в годовщину вторжения, — ВСУ (видео)

По словам представительницы командования Сил обороны юга Наталии Гуменюк, сроки между массированными обстрелами России составляют около двух недель. Таким образом 24 февраля может быть новая атака российских ракет.

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Россия не отказалась от намерений продолжать ракетный террор Украины и, вероятно, может совершить массированный обстрел на годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля. Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, российская корабельная группировка продолжает находиться на службе. В частности, в море находится две подводных лодки, на борту которых есть 8 ракет.

Она отметила, что корабли могут привлечь к массированной, комбинированной либо точечной ракетной атаки.

"Как правило, пуски с подводных лодок сложно обнаружить и таким образом враг может терроризировать местное население угрозой этих ударов. Но мы помним, что они чаще играют мышцами, а наготове имеют надводные ракетоносители, которые находятся в пунктах базирования ", — сказала Наталия Гуменюк.

Представительница командования добавила, что, скорее всего, они готовятся к следующему выходу. Сроки между массированными обстрелами России составляют около двух недель. Таким образом 24 февраля может быть новая атака российских ракет.

Напомним, 11 февраля в ГУР заявили, что у РФ нет ресурсов для крупномасштабного наступления к годовщине вторжения. Сейчас россияне ищут слабые места в обороне и пытаются достичь хоть каких-то успехов, несмотря на дефицит ракет.

10 февраля РФ нанесла массированный удар ракетами и ударными беспилотниками по территории Украины. Воздушным силам Украины удалось ликвидировать 61 из 71 вражеских ракет.

Однако оккупанты повредили объекты тепловой и гидрогенерации, а также в высоковольтную инфраструктуры в шести регионах.