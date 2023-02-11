У России нет ресурсов для крупномасштабного наступления к 24 февраля, — ГУР

По словам представителя ГУР Андрея Черняка, сейчас ВС РФ ищут слабые места в обороне и пытаются достичь хоть каких-то успехов, несмотря на дефицит ракет.

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Армии России не хватает ресурсов для крупномасштабного наступления в честь годовщины с начала вторжения. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил в комментарии изданию Kyiv Post.

По его словам, слухи о крупных наступателных действия ВС РФ 24 февраля, которые распространяются в последнее время, не соответствует действительности. Россия действительно готовит боевые операции в ближайшее время с целью найти слабые места в украинской обороне и достичь хотя бы минимальных тактических успехов, но у российского командования слишком мало ресурсов для масштабных боевых действий.

"Пока распространяется информация о крупномасштабном наступлении России, запланированном на 24 февраля, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое все еще продолжается", — подчеркнул Андрей Черняк.

Представитель ГУР добавил, что России не хватает высокоточного оружия, поскольку она потратила уже более 80% своих ракет. Россияне пытаются наладить их производство, но пока не могут устранить дефицит. Несмотря не это, ВС РФ, вероятно, продолжит обстреливать мирное население Украины ракетами с целью террора.

Тем временем координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Россия может усилить наступление в Украине с началом весны. США и другие страны помогают украинцам готовиться к обороне, поставляя больше оружия, в том числе бронетанковых комплексов и артиллерию.

9 февраля писали, что Россия начала крупное наступление в Луганской области. Войска РФ задействовали много сил с целью продвинуться к северо-западу от сватово и к западу от Кременной, но пока не добились ощутимых успехов.