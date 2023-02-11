Росія не має ресурсів для великомасштабного наступу до 24 лютого, — ГУР

За словами представника ГУР Андрія Черняка, зараз ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні та намагаються досягти хоч якихось успіхів, попри дефіцит ракет.

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Армії Росії не вистачає ресурсів для великомасштабного наступу на честь річниці початку вторгнення. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.

За його словами, чутки про великі наступальні дії ЗС РФ 24 лютого, які поширюються останнім часом, не відповідають дійсності. Росія справді готує бойові операції найближчим часом з метою знайти слабкі місця в українській обороні та досягти хоча б мінімальних тактичних успіхів, але російське командування має замало ресурсів для масштабних бойових дій.

"Поки поширюється інформація про великомасштабний наступ Росії, запланований на 24 лютого, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який все ще триває", — наголосив Андрій Черняк.

Представник ГУР додав, що Росії не вистачає високоточної зброї, оскільки вона вже витратила понад 80% своїх ракет. Росіяни намагаються налагодити їхнє виробництво, але поки не можуть усунути дефіцит. Попри це, ЗС РФ, ймовірно, продовжать обстрілювати мирне населення України ракетами з метою терору.

Тим часом координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Росія може посилити наступ в Україні з початком весни. США та інші країни допомагають українцям готуватися до оборони, поставляючи більше зброї, зокрема бронетанкових комплексів та артилерію.

9 лютого писали, що Росія розпочала великий наступ у Луганській області. Війська РФ задіяли багато сил з метою просунутися на північний захід від сватового і на захід від Кремінної, але поки не досягли відчутних успіхів.