Без особливого успіху: ЗС РФ розпочали великий наступ у Луганській області, — ISW

За оцінкою експертів, незважаючи на те, що противник задіяв великі сили і просувається на північний захід від Сватового і на захід від Кремінної, він може не досягти своєї мети. Це дасть можливість Силам оборони перейти в контрнаступ.

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Російські війська перехопили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області. Як повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 8 лютого, підрозділи російських військ атакують оборонні рубежі Сил оборони на північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної, трохи просуваючись уздовж кордону Харківської і Луганської областей.

У звіті йдеться про те, що темпи операцій Збройних сил РФ у західній частині Луганської області помітно зросли за останній тиждень. І тому російське військове командування повністю задіяло частини кількох дивізій для рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватово-Кремінна. Зокрема противник задіяв сили кількох полків 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій (Західний військовий округ) і полк 90-ї танкової дивізії (Центральний військовий округ) за підтримки частин 76-ї повітряно-десантної дивізії та інших підрозділів Південного військового округу.

"Залучення значних підрозділів як мінімум трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався", — стверджують військові експерти.

Тим часом зазначається, що українські захисники не дозволяють противнику досягти значних успіхів, хоча для наступу командування ЗС РФ ще не задіяло частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, яка була розгорнута в Луганській області в січні після перекидання з Білорусі.

Аналізуючи ситуацію експерти дійшли висновку, що незважаючи на перехоплення ініціативи, повна активізація всіх сил противника на цьому напрямку може призвести до кульмінації вздовж лінії Сватово-Кремінна без досягнення цілей із захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Це, зі свого боку, дасть українським Силам оборони вікно для власного контрнаступу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters 7 лютого заявив, що російські окупанти здійснять спроби просунутися на Харківському чи Запорізькому напрямках, але їх успіх залежить від дій ЗСУ. За його словами, противник поповнив підрозділи за рахунок десятків тисяч нещодавно мобілізованих військовослужбовців.