Без особого успеха: ВС РФ начали крупное наступление в Луганской области, — ISW

По оценке экспертов, несмотря на то, что противник задействовал крупные силы и продвигается к северо-западу от Сватово и к западу от Кременной, он может не достигнуть своих целей. Это даст возможность Силам обороны перейти в контрнаступление.

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Российские войска перехватили инициативу в Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области. Как сообщили эксперты Института изучения войны (ISW) в отчете от 8 февраля, подразделения российских войск атакуют оборонительные рубежи Сил обороны к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной, незначительно продвигаясь вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

В отчете говорится, что темпы операций Вооруженных сил РФ в западной части Луганской области заметно возросли за последнюю неделю. Для этого российское военное командование полностью задействовало части нескольких дивизий для решительных наступательных операций вдоль линии Сватово-Кременная. В частности противник задействовал силы нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (Западный военный округ) и полк 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ) при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и других подразделений Южного военного округа.

"Привлечение значительных подразделений как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось", — утверждают военные эксперты.

Между тем отмечается, что украинские защитники не позволяют противнику добиться значительных успехов, хотя для наступления командование ВС РФ еще не задействовало части 2-й мотострелковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии, которая была развернута в Луганской области в январе после переброски из Беларуси.

Анализируя ситуацию эксперты пришли к выводу, что несмотря на перехват инициативы полная активизация всех сил противника на данном направлении может привести к кульминации вдоль линии Святово-Кременная без достижения целей по захвату всей Луганской и Донецкой областей. Это в свою очередь даст украинским Силам обороны окно для собственного контрнаступления.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Reuters 7 февраля заявил, что российские оккупанты предпримут попытки продвинуться на Харьковском или Запорожском направлениях, но их успех зависит от действий ВСУ. По его словам, противник пополнил подразделения за счет десятков тысяч недавно мобилизованных военнослужащих.