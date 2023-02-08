Харьковская или Запорожская области: в СНБО назвали направления возможных атак войск РФ (видео)

Командование ВС РФ к годовщине большого вторжения 24 февраля постарается показать россиянам "хоть что-то", считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Под угрозой нападения — районы к северо-востоку от Харькова и к югу от Запорожья.

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Российские оккупанты попытаются пойти в атаку в районе северо-востока от Харькова или к югу от Запорожья. Об этом сказал в интервью Reuters 7 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По оценке чиновника, ВС РФ предпримут попытки продвинуться на Харьковском или Запорожском направлениях, но их успех зависит от действий ВСУ.

Войска России усилили наступление на востоке Украины, добавив в свои ряды десятки тысяч недавно мобилизованных военнослужащих. Киев ожидал наступление Москвы, ведь накануне города на северо-востоке и юге подвергались интенсивным обстрелам, пишет агентство.

Другие высокопоставленные украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, заявили о вероятности проведения Россией еще одного крупного наступления в ближайшие недели. Приближается годовщина российского вторжения 24 февраля.

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"Им нужно что-то показать своему народу. У них должно быть желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", – продолжил Данилов.

Секретарь СНБО повторил ранние прогнозы о желании ВС РФ захватить всю Донецкую и Луганскую области.

В общении с Radio NV Алексей Данилов также назвал вероятную дату повторного наступления 24 февраля.

"Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того, что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией, но мы обязательно ее освободим. Нет никаких таких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали", — заявил он.

Украинское военное командование, по словам секретаря СНБО, готовятся к любому развитию событий и понимают состояние вражеской армии.

"Я бы не говорил, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже в кармане. Нам предстоит очень много работать для освобождения всей нашей родной земли от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года", — подытожил Данилов.

Наступление ВС РФ в Украине: главные направления атак

Российские оккупанты не захватили ни одного крупного населенного пункта в Украине в ходе зимней кампании, несмотря на многотысячные потери, подчеркивает Reuters.

Министр обороны Украины Алексей Резников сомневается, что российские военные будут идти в атаку со всех сторон по аналогии с февралем прошлого года. Чиновник уверен, что обострение может быть на востоке в Донецкой и Луганской областях, на юге (Запорожском направление) или повторное наступление на Киев.

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Командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк говорил об отсутствии у войск России ударных группировок в Беларуси.

На Харьковском направлении ситуация контролируемая. По словам замглавы Харьковской обладминистрации Романа Семенухи, враг запускает дезинформацию для панических настроений и попытки заставить Генштаб перебросить туда военные части. Угрозу для Харькова несут ракетные удары, уверен военный.

Британская газета Financial Times 6 февраля, ссылаясь на надежные разведданные, писала о новом наступлении войск России в Украине в течение 10 дней. Атака может начаться к западу от Кременной в направлении Лимана.

Разведка Минобороны Великобритании в отчете от 7 февраля называла захват Донецкой области главной целью наступления ВС РФ. Оккупанты продвигаются крайне медленно — на несколько сотен метров в неделю из-за дефицита боеприпасов и маневренных подразделений, уверены специалисты.