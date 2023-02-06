В течение 10 дней: ВС РФ готовятся к новому масштабному наступлению в Украине, — FT

По информации журналистов, основной удар оккупанты готовят к западу от Кременной в направлении Лимана, а также со стороны Мариуполя. Штурмовые операции, вероятно, возглавят элитные подразделения ВС РФ.

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Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней. Как сообщили журналисты Financial Times 6 февраля со ссылкой на "очень надежные разведданные о намерениях" целью ожидаемого наступления — оккупация всего Донбасса.

В материале говорится о том, что наступление может начаться к западу от Кременной в направлении Лимана — городов, отбитых Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления прошлой осенью. По данным разведки и других источников, на этом направлении оккупанты собирают силы уже несколько недель.

"Россия собирает в районе Кременной крупную группировку для нового наступления в западной части Луганского региона", — пишут журналисты.

Также отмечается, что Вооруженные силы РФ наращивают войска на юге Донецкой области, перебрасывая подразделения в район Мариуполя. По мнению источника в ВСУ, наступление российской армии, вероятно, возглавят элитные подразделения.

"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это отнюдь не водители автобусов и школьные учителя", — рассказал он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля в ходе пресс-конференции сообщил о том, что в Кремле не отказались от мечты захватить Киев, однако в Минобороны не видят наличие ударных группировок, способных к наступлению на украинскую столицу. По словам главы ведомства, основным направлением оккупантов являются восток и юг Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 3 февраля написал в Twitter, что план президента РФ Владимира Путина о "большом наступлении" с целью захвата новых территорий потерпит поражение. По мнению советника, сработает украинский план — деоккупация, репарации и трибунал.