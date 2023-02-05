Отставка, скандал с закупками, поставки танков и новое наступление на Киев: о чем говорил Резников

Глава Минобороны на пресс-конференции заявил, что не верит в новое сухопутное вторжение с территории Беларуси и предупредил, что не готов смириться со своим увольнением. Фокус в одном материале собрал главные тезисы, которые озвучил Алексей Резников в беседе с журналистами.

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5 февраля состоялась пресс-конференция министра обороны Украины Алексея Резникова, на которой, среди прочего, обсуждались вопросы возможного нового наступления ВС РФ на Киев, поставок Западом вооружения и отставки самого главы Минобороны. Фокус в одном материале собрал главные тезисы, озвученные во время беседы с журналистами.

Пресс-конференция Резникова 5 февраля — отставка Резникова

Министр обороны во время пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент Фокуса, заявил, что вопрос о его отставке может принять только президент Украины Владимир Зеленский. По словам Алексея Резникова, он читает различные Telegram-каналы, в которых публикуются "инсайды" о скором увольнении.

"Решение быть мне министром принимает Верховный Главнокомандующий. А дальше я буду делать то, что мы согласуем. Мой опыт позволит мне не только обеспечивать войско, но и наказать высшее военно-политическое руководство РФ", — подчеркнул глава Минобороны.

На уточняющий вопрос журналистов о возможной отставке Алексей Резников заявил, что не смирился бы с увольнением.

"Я — победитель. Им и останусь", — добавил министр обороны.

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Пресс-конференция Резникова 5 февраля — военная помощь Украине

Одним из самых важных достижений за все время своей каденции Алексей Резников назвал предоставление Украине артиллерии калибра 155 мм, с помощью которой Силы обороны уничтожают военные объекты ВС РФ на передовой и в тылу. Во время общения с журналистыми глава Минобороны также выразил надежду, что его команда сделала все возможное для оснащения украинской армии.

Незакрытым, по словам Резникова, остался вопрос предоставления ВСУ боевой авиации.

"В случае своей отставки я поделюсь всеми контактами с коллегами, с которыми я в хороших отношениях", — добавил министр обороны.

Отдельно Резников предположил, что 14 февраля союзники официально объявят о количестве боевых танков, которые будут предоставлены Украине в рамках очередной военной помощи. Министр не исключает, что каждая страна отдельно анонсирует число и сроки поставок техники на нужды украинской армии.

В контексте сотрудничества с Германией Резников напомнил, что Украина ожидает от Берлина запчасти к танкам Leopard и зенитные ракетные комплексы IRIS-T, которые позволят усилить противовоздушную оборону страны. Глава Минобороны заверил, что ВСУ не будут применять западное вооружение для нанесения ударов по территории России и добавил, что оружие украинцам необходимо исключительно для самообороны.

На уточняющий вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах, Резников затруднился озвучить конкретные сроки, заявив лишь: "Это правда. Израиль нам это обещал".

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Пресс-конференция Резникова 5 февраля — новое наступление ВС РФ

Алексей Резников во время пресс-конференции напомнил, что Кремль не отказался от мечты захватить Киев. Россияне, по его словам, считают, что в случае оккупации столицы рухнет вся оборона Украины.

Однако Минобороны на сегодняшний день не видит ударные группы на территории Беларуси, которые могут быть задействованы в сухопутном наступлении на Киев. Основными направлениями ударов ВС РФ, по словам Резникова, являются юг и восток Украины.

"На полигонах в Беларуси не более 12 тысяч российских солдат. И я уже не говорю о том, что Киев — большой 4-миллионный город. Они Бахмут несколько месяцев захватить не могут", — продолжил Резников, комментируя угрозу нового наступления ВС РФ на Киев.

Глава Минобороны также сомневается, что Россия будет применять против Украины ядерное оружие. Резников напомнил, что с каждым военным преступлением россиян Запад только увеличивает объемы военной помощи, поэтому тактика устрашения не сработает. Министр считает, что если бы РФ применила ядерное оружие на линии фронта — это представляло бы опасность для ее своих войск, а на оккупированных территориях — для населения, которое якобы "защищают" захватчики.

"Это (применение ядерного оружия — ред.) может быть где угодно. А что оно даст? Оно даст наибольшее доказательство, что трибунал для них всех гарантирован, потому что Украина не является ядерной страной, и, соответственно, мы не представляем ядерной угрозы. А общая концепция применения ядерного оружия — это оружие сдерживания", — добавил Резников.

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Пресс-конференция Резникова 5 февраля — скандалы с закупками в Минобороны

Алексей Резников заверил, что в профильном министерстве продолжается внутренний аудит всех систем закупок. Министр прогнозирует, что процедура будет официальна завершена в течение следующей недели. По словам Резникова, счетная палата Верховной Рады, в свою очередь, готова провести аудит международной технической помощи, которую получает Украина.

"На сегодняшний день мы реорганизовали несколько подразделений Минобороны — это Главное управление имущества и ресурсов, Департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний-спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", — продолжил Резников и добавил, что сейчас на складах имеется свыше 200 тысяч бронежилетов и более 150 тысяч касок, а также сотни тысяч комплектов форм.

Отдельно министр обороны прокомментировал расследование журналиста проекта "Наші Гроші" Юрия Николова, которое касалось закупок продовольствия для нужд ВСУ по завышенным ценам. По словам Резникова, пока ему неизвестно ни об одном факте вручения подозрения должностным лицам Минобороны, которые участвовали в подписании договоров о поставках продуктов.

Министр утверждает, что проведение обысков и объявление подозрений, которые проводились накануне, не касаются закупок продовольствия для нужд ВСУ. Отвечая на вопрос относительно работы экс-директора Департамента госзакупок министерства Богдана Хмельницкого, Резников заявил, что еще летом 2022 года назначил аудит деятельности этого ведомства.

"Хмельницкий на основании моего письменного обращения еще летом был направлен в СБУ на прохождение полиграфа. И я получил соответствующие выводы этой экспертизы. Это и было основанием для отстранения и принятия дальнейших управленческих решений. В дальнейшем он был уволен", — продолжил Резников.

Глава Минобороны также прокомментировал скандал с экс-топ-чиновником ведомства Александром Лиевым, которого уволили после ошибочной в СМИ информации о его якобы российском гражданстве. По его словам, бывший подчиненный перед трудоустройством в министерство прошел все спецпроверки, в том числе полиграф в СБУ.

"Человек пришел в министерство, прошел открытые конкурсы процедуры в соответствии с законодательством, прошел все спецпроверки, о чем есть соответствующие справки всех правоохранительных органов, прошел проверку на полиграфе в СБУ. …Все процедуры сделаны, ни у кого не возникло вопросов. Потом появляется фейковый паспорт — начинается потасовка… Разве это справедливо?" — задался вопросом Резников, отвечая на вопрос журналистов.