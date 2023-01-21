Минобороны закупает продукты для военных в три раза дороже, чем в магазине, — ZN.UA

Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

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Журналист Юрий Николов, основатель проекта "Наші гроші" утверждает, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Он опубликовал результаты расследования на сайте "ZN.UA".

Юрий Николов приводит документы, полученные от источника в ВСУ, об услугах по организации питания украинских воинских частей в Киевской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях в 2023 году. Сделка стоимостью 13,16 млрд гривен датируется 23 декабря 2022 года.

"Подчеркну, что речь идет не о "нуле", доставка до которого действительно может сделать дороже любую закупку", — пишет автор расследования.

Журналист ZN.UA сравнил цены, указанные в документе, с закупками для военных в тех же регионах в 2021 году и актуальную розничную стоимость товаров в магазинах, учитывая все наценки. Журналист выбрал супермаркет "Сільпо" в спальном районе Киева, отмечая, что туда возить продукты от мест производства так же далеко, как и до воинских частей в упомянутых регионах.

Указанные в договоре цены оказались в два-три раза выше по сравнению с рыночными. К примеру, Минобороны заказало яйца по 17 грн за штуку, а в магазине они продаются примерно по 7 грн. Картофель — по 22 грн за кг при розничной цене 8-9 грн за кг, куриное бедро — по 120 грн за кг, хотя ZN.UA нашли по 80 грн, капусту — по 30 грн за кг против 12 грн в магазине, и так далее.

[ + – ] Инфографика о стоимости продуктов Фото: zn.ua

В 2021 году в контрактах на питание военнослужащих в тех же областях указаны такие цены: яйца — до 3,9 грн за штуку; картофель — 10,56 грн за кг; куриное бедро — 67 грн за кг. Тогда цены, указанные в сметах, относительно ненамного отличались от рыночных — до 20%. По мнению Юрия Николова, цены не могли так сильно увеличиться даже с учетом инфляции, ведь за год продукты в среднем подорожали на 26,6%.

В документах указана не только закупка, но и оказание услуг по питанию бойцов ВСУ. Для нее в контракте прописана отдельная статья расходов в размере 30 млн грн, что составляет 0,2% от общей стоимости сделки. Таким образом услуга не может увеличить итоговую сумму в два раза.

ZN.UA обратило внимание, что контракт на 2023 год Минобороны заключило с компанией "Актив компани" с уставным капиталом в 1000 гривен. Фирма зарегистрирована в Киеве, а в 2021 году налоговая служба лишила ее свидетельства плательщика НДС, поскольку организация ничего не поставляла и не предоставляла декларации. В 2019 году она фигурировала в уголовном производстве о подаче поддельного акта во время участия в тендере на поставку мяса для учреждений криминально-исполнительной службы. Издание считает компанию "прокладкой" для совершения коррупционных преступлений. Николов добавил, что Офису президента необходимо открыть в системе Prozorro данные о ценах за единицу товара.

Расследование ZN.UA в Facebook прокомментировала Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки. По ее словам, Минобороны завышает цены не только на продукты питания, поэтому Государственная аудиторская служба уже проводит проверку вместе с правоохранителями.

Фото: Скриншот

В начале января стало известно, что Кабмин отказался от аукционов на онлайн-площадке Prozorro. Такое решение приняли из-за частых отключений света.