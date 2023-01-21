Міноборони закуповує продукти для військових утричі дорожче, ніж у магазині, — DT.UA

Судячи з документів, які оприлюднили журналісти, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно. Нардепка Безугла повідомила, що Державна аудиторська служба разом із правоохоронцями вже проводять перевірку цієї інформації.

Related video

Журналіст Юрій Ніколов, засновник проекту "Наші гроші", стверджує, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Він опублікував результати розслідування на сайті "ZN.UA".

Юрій Ніколов наводить документи, отримані від джерела у ЗСУ, про послуги з організації харчування українських військових частин у Київській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях у 2023 році. Угода вартістю 13,16 млрд гривень датується 23 грудня 2022 року.

"Наголошую, що йдеться не про "нуль", доставка до якого справді може зробити дорожчою будь-яку закупівлю", — пише автор розслідування.

Журналіст DT.UA порівняв ціни, зазначені у документі, із закупівлями для військових у тих же регіонах у 2021 році та актуальну роздрібну вартість товарів у магазинах, враховуючи всі націнки. Журналіст обрав супермаркет "Сільпо" у спальному районі Києва, зазначаючи, що туди возити продукти від місць виробництва так само далеко, як і до військових частин у згаданих регіонах.

Зазначені в договорі ціни виявилися вдвічі-втричі вищими в порівнянні з ринковими. Наприклад, Міноборони замовило яйця по 17 грн за штуку, а в магазині вони продаються приблизно по 7 грн. Картопля — по 22 грн за кг за роздрібної ціни 8-9 грн за кг, куряче стегно — по 120 грн за кг, хоча ZN.UA знайшли по 80 грн, капусту — по 30 грн за кг проти 12 грн у магазині, і так далі.

[ + – ] Інфографіка про вартість продуктів Фото: zn.ua

У 2021 році у контрактах на харчування військовослужбовців у тих самих областях зазначені такі ціни: яйця – до 3,9 грн за штуку; картопля — 10,56 грн за кг; куряче стегно — 67 грн за кг. Тоді ціни, вказані у кошторисах, відносно ненабагато відрізнялися від ринкових — до 20%. На думку Юрія Ніколова, ціни не могли так сильно збільшитись навіть з урахуванням інфляції, адже за рік продукти в середньому подорожчали на 26,6%.

У документах зазначено не лише закупівлю, а й надання послуг із харчування бійців ЗСУ. Для неї в контракті прописано окрему статтю видатків у розмірі 30 млн грн, що становить 0,2% від загальної вартості угоди. Так, послуга не може збільшити підсумкову суму в два рази.

DT.UA звернуло увагу, що контракт на 2023 рік Міноборони уклало з компанією "Актив компані" зі статутним капіталом 1000 гривень. Фірма зареєстрована у Києві, а у 2021 році податкова служба позбавила її свідоцтва платника ПДВ, оскільки організація нічого не постачала та не надавала декларації. У 2019 році вона фігурувала у кримінальному провадженні про подання підробленого акту під час участі у тендері на постачання м'яса для установ кримінально-виконавчої служби. Видання вважає компанію "прокладкою" для скоєння корупційних злочинів. Ніколов додав, що офісу президента необхідно відкрити в системі Prozorro дані про ціни за одиницю товару.

Розслідування DT.UA у Facebook прокоментувала Мар'яна Безугла, народна депутатка від "Слуги народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За її словами, Міноборони завищує ціни не лише на продукти харчування, тож Державна аудиторська служба вже проводить перевірку разом із правоохоронцями.

Фото: Скриншот

У самому Міністерстві оборони на момент публікації цього тексту не коментували розслідування журналістів про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі продуктів для українських військових.

На початку січня стало відомо, що Кабмін відмовився від аукціонів на онлайн-майданчику Prozorro. Таке рішення ухвалили через часті відключення світла.