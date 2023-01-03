У Кабміні відмовилися від електронних аукціонів у Prozorro: причина

Нововведення діятиме на час воєнного стану та протягом 90 днів з моменту його припинення або скасування.

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Кабмін України тимчасово перекроїв правила, за якими проводилися торги на онлайн-майданчику Prozorro, і тепер усі торги проводитимуть без аукціону. Про це йдеться в постанові уряду №1495.

Нововведення діятиме на час воєнного стану та протягом 90 днів з моменту його припинення або скасування.

"Тобто тендерна пропозиція учасника остаточна і перемагає той, хто озвучив найменшу ціну під час подання пропозиції", — пояснюють в уряді.

За словами віцепрем'єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, через часті відключення електроенергії не у всіх учасників торгів була рівна можливість торгуватися в аукціоні, а це ключовий принцип публічних закупівель.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Тому всі торги, які будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Ми повернемо аукціони, як ситуація стабілізується", — додала Юлія Свириденко.

Також вона заявила, що деякі зміни можуть залишитись на постійній основі. Для цього в новому режимі роботи збиратимуть аналітику, щоб визначити, чи справді у всіх областях потрібні обов'язкові аукціони.

"Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що у різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути ефективнішою, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", — розповіла віцепрем'єр-міністерка економіки.

Нагадаємо, 30 березня 2022 року в Україні запустили нову платформу для державних закупівель у воєнний час під назвою Prozorro+. Система має допомогти органам влади, міжнародним донорським організаціям та українським підприємцям співпрацювати один з одним під час війни.

Також Фокус розповідав, як банки підтримують українські компанії під час війни. Банкіри перебудовують кредитні програми та готові надати підприємцям "канікули" зі сплати кредитів та відсотків, але нові позики видавати не поспішають.