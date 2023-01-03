В Кабмине отказались от электронных аукционов в Prozorro: причина

Нововведение будет действовать на время военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения или отмены.

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Кабмин Украины временно перекроил правила, по которым проводились торги на онлайн-площадке Prozorro и теперь все торги будут проводить без аукциона. Об этом сказано в постановлении правительства №1495.

Нововведение будет действовать на время военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения или отмены.

"То есть тендерное предложение участника окончательное, и побеждает тот, кто озвучил наименьшую цену во время подачи предложения", — объясняют в правительстве.

По словам вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, из-за частых отключений электроэнергии не у всех участников торгов была равная возможность торговаться в аукционе, а это ключевой принцип публичных закупок.

"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. Поэтому все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", – добавила Юлия Свириденко.

Также она заявила, что некоторые изменения могут остаться на постоянной основе. Для этого в новом режиме работы будут собирать аналитику, чтобы определить, действительно ли во всех областях необходимы обязательные аукционы.

"Директивами ЕС предусмотрено, что аукционы должны быть опциональными. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в разных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы как опциональный инструмент торгов для всех закупок", — рассказала вице-премьер-министр экономики.

Напомним, 30 марта 2022 года, в Украине запустили новую платформу для государственных закупок в военное время под названием Prozorro+. Система должна помочь органам власти, международным донорским организациям и украинским предпринимателям сотрудничать друг с другом во время войны.

Также Фокус рассказывал, как банки поддерживают украинские компании во время войны. Банкиры перестраивают кредитные программы и готовы предоставить предпринимателям "каникулы" по уплате кредитов и процентов, но новые займы выдавать не спешат.