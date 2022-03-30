Запущена платформа Prozorro+ для закупок во время войны: как она поможет украинцам

Система призвана обеспечить государство необходимыми товарами и поддержать работу бизнеса. Пока она работает в тестовом режиме с 15-ю поставщиками.

В среду, 30 марта, в Украине запустили новую платформу для государственных закупок в военное время под названием Prozorro+. Подробностями проекта разработчики поделились на официальном сайте.

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Система создана командой Prozorro и государственным предприятием "Профессиональные закупки" в партнерстве с пятью электронными площадками: "Госзакупки онлайн", "Zakupki Prom.ua", e-tender, Smart Tender.biz, Tender online. Согласно описанию, она должна обеспечить нужды государства, бизнеса, гуманитарных штабов и ВСУ во время войны в Украине.

Prozorro+ поможет органам власти, международным донорским организациям и украинским предпринимателям сотрудничать друг с другом. Пользователи могут получить доступ к платформе через одну из перечисленных выше электронных площадок, для этого нужно нажать на кнопку в виде логотипов и зарегистрироваться. Заявки с предложением или заказом необходимых товаров принимает call-центр.

На платформе размещено более 100 категорий товаров, наиболее востребованных для гуманитарных нужд украинцев. К ней уже имеют доступ около 70 тысяч компаний из системы закупок Prozorro, участники могут самостоятельно заключать договоры между собой, а международные доноры — помочь, если покупателю не хватает денег.

Пока Prozorro+ не сотрудничает с логистическими компаниями, поэтому доставку придется организовывать самостоятельно.

"Украина стала государством волонтеров, и мы все ищем один и тот же перечень товаров, но в неограниченном количестве. Prozorro+ — это возможность наладить бесперебойную поставку товаров, которые нужны вам прямо сейчас", — отмечается на сайте.

Генеральный директор ГП Prozorro Василий Задворный в Facebook рассказал, что новая платформа уже запущена в тестовом режиме для 15-ти заказчиков, среди которых Минагрополитики, Минсоцполитики, "Укрзализныця", Львовская ОГА, Штаб гуманитарной помощи при НАПК (фонд Штаб UA). Война вынуждает менять "фокус" многих государственных функций, в том числе и закупки: если раньше заказчики искали оптимальное соотношение цены и качества, то сейчас важными критериями стали скорость, простота и возможность обеспечить тыл. По словам Задворного, Prozorro+ пытается одновременно закрывать срочные нужды государства и обеспечивать стабильную работу частного бизнеса.

В каталог вошли такие ценные товары, как топливо, еда, одежда, генераторы, ноутбуки, и он будет пополняться товарами от разных поставщиков.

"Если вам не удастся найти нужное предложение в каталоге, команда Prozorro+ поможет вам найти поставщика, прозванивая и отыскивая лучший вариант для вас", — подчеркнул Василий Задворный.

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