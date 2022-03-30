Запущено платформу Prozorro+ для закупівель під час війни: як вона допоможе українцям

Система покликана забезпечити державу необхідними товарами та підтримати роботу бізнесу. Поки що вона працює в тестовому режимі з 15-ма постачальниками.

У середу, 30 березня, в Україні запустили нову платформу для державних закупівель у воєнний час під назвою Prozorro+. Подробицями проєкту розробники поділилися на офіційному сайті.

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Система створена командою Prozorro та державним підприємством "Професійні закупівлі" в партнерстві з п'ятьма електронними майданчиками: "Держзакупівлі онлайн", "Zakupki Prom.ua", e-tender, Smart Tender.biz, Tender online. Згідно з описом, вона має забезпечити потреби держави, бізнесу, гуманітарних штабів та ЗСУ під час війни в Україні.

Prozorro+ допоможе органам влади, міжнародним донорським організаціям та українським підприємцям співпрацювати одне з одним. Користувачі можуть отримати доступ до платформи через один з перерахованих вище електронних майданчиків, для цього потрібно натиснути кнопку у вигляді логотипів і зареєструватися. Заявки з пропозицією чи замовленням необхідних товарів приймає call-центр.

На платформі розміщено понад 100 категорій товарів, найбільш затребуваних для гуманітарних потреб українців. До неї вже мають доступ близько 70 тисяч компаній із системи закупівель Prozorro, учасники можуть самостійно укладати між собою договори, а міжнародні донори — допомогти, якщо покупцеві не вистачає грошей.

Поки що Prozorro+ не співпрацює з логістичними компаніями, тому доставлення доведеться організовувати самостійно.

"Україна стала державою волонтерів, і ми всі шукаємо один і той же перелік товарів, але в необмеженій кількості. Prozorro+ — це можливість налагодити безперебійне постачання товарів, які потрібні вам зараз", — зазначається на сайті.

Генеральний директор ДП Prozorro Василь Задворний у Facebook розповів, що нова платформа вже запущена в тестовому режимі для 15 замовників, серед яких Мінагрополітики, Мінсоцполітики, "Укрзалізниця", Львівська ОДА, Штаб гуманітарної допомоги при НАЗК (фонд Штаб UA). Війна змушує змінювати "фокус" багатьох державних функцій, зокрема й закупівлі: якщо раніше замовники шукали оптимальне співвідношення ціни та якості, то зараз важливими критеріями стали швидкість, простота та можливість забезпечити тил. За словами Задворного, Prozorro+ намагається одночасно закривати термінові потреби держави та забезпечувати стабільну роботу приватного бізнесу.

До каталогу увійшли такі цінні товари, як паливо, їжа, одяг, генератори, ноутбуки, і поповнюватиметься товарами від різних постачальників.

"Якщо вам не вдасться знайти потрібну пропозицію в каталозі, команда Prozorro+ допоможе вам знайти постачальника, продзвонюючи і відшукуючи найкращий варіант для вас", — наголосив Василь Задворний.

Раніше Фокус писав, як банки підтримують українські компанії під час війни. Банкіри перебудовують кредитні програми та готові надати підприємцям "канікули" зі сплати кредитів та відсотків, але нові позики видавати не поспішають.

Писали також, як вивезти компанію до регіонів, де немає бойових дій. Евакуація бізнесу в Україні вже розпочинається, уряд розширив програму для переміщення не лише державних, а й приватних підприємств із зони бойових дій.