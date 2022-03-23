Канікули для бізнесу: як банки підтримують компанії та чи є перспективи нових кредитів

Банки України поступово перебудовують свої кредитні програми та готові надавати бізнесу кредитні канікули зі сплати тіла кредиту та відсотків. Однак нових позик для бізнесу все ще замало — надто високі ризики кредитування під час війни.

Війна в Україні змінила становище українського бізнесу — порушені логістичні мережі, співробітники компаній стали до оборони країни у лавах тероборони та ЗСУ, багато компаній втратили своє майно через бойові дії. Зрозуміло, що в такій ситуації сплата боргу банку для бізнесу часто стає непідйомним тягарем.

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Саме тому НБУ дозволив банкам не розраховувати протермінування при простроченні платежів за кредитами, які мали бути здійснені клієнтом, протягом дії воєнного стану та ще протягом 30 днів після його завершенні. Фокус з’ясував, як банки можуть підтримати бізнес-клієнтів, коли в країні триває запекла боротьба з російським агресором.

Без платежів: банки дозволяють бізнесу не здійснювати платіж за кредитом

"Ми розуміємо, що всі позичальники так чи інакше зіштовхнулися зі складнощами в обслуговуванні боргу та погашенні траншів, тому ОТП Банк централізовано встановив кредитні канікули щодо погашення тіла кредитів і відсотків. На сьогодні всі відсотки та транші, термін погашення яких настав із першого дня введення воєнного стану, перенесено на кінець березня 2022 року. На цей момент ми розглядаємо можливість подальшого перенесення термінів", — повідомила Фокусу Ольга Волкова, директорка департаменту корпоративних продажів ОТП Банку.

[ + – ] Майже всі банки України надали клієнтам можливість не вносити платіж за кредитом у березні. Кредитні канікули можуть перейти і на квітень Фото: pexels.com

У банках уточнюють: кредитні канікули — це перенесення сплати боргу на інший термін, тобто це відтермінування здійснення платежів за кредитом під час дії воєнного стану в країні. При цьому, НБУ підкреслив: якщо в позичальника є можливість платити за кредитом, то регулятор рекомендує виконувати свої кредитні зобов’язання у звичайному режимі.

Зараз банки України здебільшого надали клієнтам можливість не вносити платіж за кредитом у березні. Проте, якщо виходити з реального стану справ, скоріше за все, такі ж канікули бізнес-клієнти отримають і в квітні.

"Банк "Південний" у зв’язку з введенням на території України воєнного стану ухвалив рішення про впровадження кредитних канікул для клієнтів юридичних осіб. Кредитні канікули розповсюджуються як на сплату тіла кредиту, так і на сплату відсотків. Впродовж дії кредитних канікул штрафні санкцію до клієнтів застосовуватися не будуть. Згідно з рішенням, кредитні канікули триватимуть до 26.03.2022. Рішення щодо подальших дій буде ухвалено найближчим часом", — розповів Фокусу директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний" Олександр Матюшенко.

За його словами, воєнні дії торкнулись кожної галузі, порушивши так чи інакше постачальні, збутові та логістичні зв’язки, і більшість клієнтів банку скористалось можливістю кредитних канікул для сплати тіла кредиту.

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"Проте майже 70% позичальників виконали свої зобов’язання щодо погашення відсотків за кредитами за підсумками лютого 2022 року. Звісно, найбільше постраждали клієнти, які вели свою операційну діяльність на території областей, де наразі проходять бойові дії", — каже Матюшенко.

Деякі банки вже сьогодні готові надати бізнесу відтермінування у сплаті за позиками більше, ніж на один місяць. Наприклад, директорка департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька повідомила, що Ощадбанк запровадив кредитні канікули за сплатою відсотків та основної суми боргу по 31 травня.

"Надано можливість до 31.05.22 включно не здійснювати "обнулення" овердрафтів та оборотних кредитних ліній", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька.

Важлива реструктуризація: як банки допомагають бізнесу під час війни

Деяким клієнтам банки можуть зараз також запропонувати реструктуризацію кредиту. Це — індивідуальні умови для позичальника, які можуть враховувати зміну терміну виплати (подовження терміну), зменшення щомісячних платежів, і навіть зміну процентної ставки за позикою. Проте в банках кажуть, що поки що за реструктуризацією звертаються нечасто. Це хороший сигнал, адже свідчить про наміри компаній все ж таки розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

"За справжньою реструктуризацією до нас поки що звернулося небагато позичальників. Серед тих, хто звернувся, — це компанії, чий бізнес та активи розташовані в регіонах, що постраждали від прямої воєнної агресії окупантів. Насамперед це компанії з Харківської, Донецької та Київської областей", — каже Ольга Волкова. За її словами, банк готовий аналізувати ситуацію кожного позичальника та пропонувати індивідуальні та прийнятні умови погашення боргу, щоб підтримати клієнтів у поточних непростих обставинах.

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В Ощадбанку теж кажуть про готовність до допомоги бізнесу, а також констатують досить високий рівень готовності клієнтів сплачувати за кредитами.

"Наші перші контакти з клієнтами свідчать про готовність клієнтів продовжувати вести бізнес і своєчасно обслуговувати кредити (а це більше, ніж 60%). Звісно, клієнти, які знаходяться в тимчасово окупованих районах, зоні ведення бойових дій або в безпосередній близькості до таких регіонів, більш активно використовуватимуть кредитні канікули. При цьому навіть в цих регіонах ми спостерігаємо активність бізнесів, особливо тих, що забезпечують людей критично важливими товарами (продукти харчування, ліки, перевезення, торгівля паливно-мастильними матеріалами), і навіть маємо їх звернення із запитами на нове фінансування", — підкреслила Наталя Буткова-Вітвіцька.

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На жаль, з новим фінансуванням у банках у березні — не найкраща ситуація. Є деякі об’єктивні обставини, що перешкоджають видаванню банками нових позик бізнесу.

[ + – ] Кредити агровиробникам надаватимуть в областях, де немає воєнних дій. Фото: pexels.com

"Реалізація нових кредитних кейсів практично неможлива через те, що основні державні реєстри (ЄДРПОУ, речових прав на нерухоме майно) закриті. Незважаючи на це, "Південний" провів макроаналіз галузей, територій та імовірності розповсюдження воєнних дій на нові області, й ухвалив рішення щодо підтримки клієнтів, які мають стійку бізнес-модель на територіях західноукраїнських областей, Чернівецькій і деяких інших", — розповів Олександр Матюшенко. Він каже, що банк "Південний" активно намагається допомогти клієнтам перенести виробництво на західну Україну — знаходить клієнтів, які мають такий намір і допомагає знайти вільні виробничі потужності або майданчики для їх розміщення.

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Про розгляд початку кредитування кажуть і в Кредобанку.

"Кредобанк розглядає, здебільшого, клопотання чинних клієнтів щодо відновлення / пролонгації лімітів обігового характеру, зокрема, для виплати заробітної плати, податків, закупку критичних товарів, і готовий долучитися до державних програм підтримки бізнесу у воєнному стані, які зараз активно розробляються спільно з КМУ. Наразі розглядається можливість відновлення кредитування, зокрема агросектору. Цьому теж допомогло б відновлення доступів до реєстрів", — каже Орест Кореновський, директор виконавчий напрямку управління ризиками Кредобанку.

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В ОТП Банку Фокусу повідомили, що будуть надавати кредити агровиробникам. Звісно, йдеться про компанії, які працюють в областях, де немає воєнних дій.

"Обсяг нових кредитів для наявних агроклієнтів складатиме приблизно 1 мільярд гривень, звісно, до уваги братиметься географічне положення і віддаленість від воєнних дій", — зауважила Ольга Волкова.

Загалом банки зараз частіше розглядають можливість агрокредитування, ніж видавання позик іншим галузям. Пожвавити темпи фінансування аграріїв України дозволяє державна програма з компенсацією ставки. Ощадбанк вже повідомив, що приймає заявки на кредити за цією програмою.

"Українські сільгоспвиробники зможуть отримати до 80% забезпечення кредитів державною гарантією, кредити під 0% на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення або скасування", — повідомили в Ощадбанку.

Агрокредити видає також Райффайзен Банк Україна.

"Від початку війни Райф видав нових кредитів на суму майже 600 млн грн клієнтам агропромислового комплексу, і великим компаніям, і невеликим господарствам. Ці кошти допоможуть аграріям провести посівну та продовжити операційну діяльність для забезпечення українців найнеобхіднішим", — повідомила пресслужба Райффайзен Банку. У банку клієнти-аграрії можуть також отримати додаткову підтримку у межах співпраці банку з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, банки України скасували пеню і штрафні санкції за протерміновані виплати за позиками фізичних осіб. Раніше Фокус писав, що понад 200 підприємств подали заявку на перевезення із зон, де тривають бойові дії, на Західну Україну. Звертаються представники харчової, деревообробної, медичної, текстильної, хімічної, паливної галузі та сфери машинобудування.