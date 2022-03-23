Каникулы для бизнеса: как банки поддерживают компании и есть ли перспективы новых кредитов

Банки Украины постепенно перестраивают свои кредитные программы и готовы предоставлять бизнесу кредитные каникулы по уплате тела кредита и процентов. Однако новых займов для бизнеса все еще мало — слишком высоки риски кредитования во время войны.

Война в Украине изменила положение украинского бизнеса – нарушены логистические цепочки, сотрудники компаний приступили к обороне страны в рядах терробороны и ВСУ, многие компании потеряли свое имущество из-за боевых действий. Понятно, что в сложившейся ситуации уплата долга банку для бизнеса часто становится неподъемным бременем.

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Именно поэтому НБУ разрешил банкам не рассчитывать просрочку при пропуске платежей по кредитам, которые должны были быть осуществлены клиентом, в течение действия военного положения и еще в течение 30 дней после его завершения. Фокус выяснил, как банки могут поддержать бизнес-клиентов, когда в стране идет ожесточенная борьба с российским агрессором.

Без платежей: банки позволяют бизнесу не осуществлять платеж по кредиту

"Мы понимаем, что все заемщики так или иначе столкнулись со сложностями в обслуживании долга и погашении траншей, поэтому ОТП Банк централизованно установил кредитные каникулы по погашению тела кредитов и процентов. На сегодняшний день все проценты и транши, срок погашения которых наступил с первого дня введения военного положения, перенесены на конец марта 2022 года. В настоящее время мы рассматриваем возможность дальнейшего переноса сроков", — сообщила Фокусу Ольга Волкова, директор департамента корпоративных продаж ОТП Банка.

[ + – ] Почти все банки Украины предоставили клиентам возможность не вносить платеж по кредиту в марте. Кредитные каникулы могут перейти и на апрель Фото: pexels.com

В банках уточняют: кредитные каникулы – это перенос уплаты долга на другой срок, то есть отсрочка осуществления платежей по кредиту во время действия военного положения в стране. При этом НБУ подчеркнул: если у заемщика есть возможность платить по кредиту, то регулятор рекомендует выполнять свои кредитные обязательства в обычном режиме.

Сейчас банки Украины в большинстве своем предоставили клиентам возможность не вносить платеж по кредиту в марте. Однако если исходить из реального положения дел, скорее всего, такие же каникулы бизнес-клиенты получат и в апреле.

"Банк "Пивденный" в связи с введением на территории Украины военного положения принял решение о введении кредитных каникул для клиентов юридических лиц. Кредитные каникулы распространяются как на уплату тела кредита, так и на уплату процентов. В течение действия кредитных каникул штрафные санкции к клиентам применяться не будут. Согласно решению, кредитные каникулы будут продолжаться до 26.03.2022. Решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшее время", — рассказал Фокусу директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко.

По его словам, военные действия коснулись каждой отрасли, нарушив тем или иным образом снабженческие, сбытовые и логистические связи, и большинство клиентов банка воспользовалось возможностью кредитных каникул для уплаты тела кредита.

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"Однако почти 70% заемщиков выполнили свои обязательства по погашению процентов по кредиту по итогам февраля 2022 года. Конечно, больше всего пострадали клиенты, которые вели свою операционную деятельность на территории областей, где сейчас проходят боевые действия", — говорит Матюшенко.

Некоторые банки уже сегодня готовы предоставить бизнесу отсрочку в оплате по займам более чем на один месяц. Например, директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталия Буткова-Витвицкая сообщила, что Ощадбанк ввел кредитные каникулы по уплате процентов и основной суммы долга до 31 мая.

"Предоставлена ​​возможность до 31.05.22 включительно не осуществлять "обнуление" овердрафтов и оборотных кредитных линий", — отметила Наталия Буткова-Витвицкая.

Важная реструктуризация: как банки помогают бизнесу во время войны

Некоторым клиентам банки могут также предложить реструктуризацию кредита. Это – индивидуальные условия для заемщика, которые могут включать изменение срока выплаты (удлинение срока), уменьшение ежемесячных платежей, а также изменение процентной ставки по кредиту. Однако в банках говорят, что пока за реструктуризацией обращаются нечасто. Это хороший сигнал, ведь он свидетельствует о намерениях компаний все же рассчитываться по своим обязательствам.

"За настоящей реструктуризацией к нам пока обратилось немного заемщиков. Среди обратившихся – это компании, чей бизнес и активы расположены в регионах, пострадавших от прямой военной агрессии оккупантов. Прежде всего, это компании из Харьковской, Донецкой и Киевской областей", — говорит Ольга Волкова. По ее словам, банк готов анализировать ситуацию каждого заемщика и предлагать индивидуальные и приемлемые условия погашения долга, чтобы поддержать клиентов в текущих непростых обстоятельствах.

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В Ощадбанке тоже говорят о готовности к помощи бизнеса, а также констатируют достаточно высокий уровень готовности клиентов платить по кредитам.

"Наши первые контакты с клиентами свидетельствуют о готовности клиентов продолжать вести бизнес и своевременно обслуживать кредиты (а это больше 60%). Конечно, клиенты, находящиеся во временно оккупированных районах, зоне ведения боевых действий или в непосредственной близости от таких регионов, будут более активно использовать кредитные каникулы. При этом даже в этих регионах мы наблюдаем активность бизнесов, особенно обеспечивающих людей критически важными товарами (продукты питания, лекарства, перевозки, торговля горюче-смазочными материалами), и даже получаем их обращение с запросами на новое финансирование", — подчеркнула Наталия Буткова-Витвицкая.

Новые кредиты: банки готовы кредитовать посевную

К сожалению, с новым финансированием в банках в марте – не лучшая ситуация. Есть некоторые объективные обстоятельства, препятствующие выдаче банками новых займов бизнесу.

[ + – ] Кредиты агропроизводителям будут предоставлять в областях, где нет военных действи Фото: pexels.com

"Реализация новых кредитных кейсов практически невозможна из-за того, что основные государственные реестры (ЕГРПОУ, вещных прав на недвижимое имущество) закрыты. Несмотря на это, "Пивденный" провел макроанализ отраслей, территорий и вероятности распространения военных действий на новые области и принял решение о поддержке клиентов, которые имеют устойчивую бизнес-модель на территориях западноукраинских областей, Черновицкой и некоторых других", — рассказал Александр Матюшенко. Он говорит, что банк "Пивденный" активно пытается помочь клиентам перенести производство на западную Украину – находит клиентов, которые имеют подобные планы, и помогают найти свободные производственные мощности или площадки для их размещения.

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О рассмотрении начала кредитования говорят и в Кредобанке.

"Кредобанк рассматривает, в основном, ходатайства действующих клиентов по возобновлению/пролонгации лимитов оборотного характера, в частности, для выплаты заработной платы, налогов, закупки критических товаров, и готов примкнуть к государственным программам поддержки бизнеса в период военного положения, которые сейчас активно разрабатываются совместно с КМУ. В настоящее время рассматривается возможность возобновления кредитования, в том числе агросектора. Этому тоже помогло бы возобновление доступа к реестрам", — говорит Орест Кореновский, директор исполнительного направления управления рисками Кредобанка.

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В ОТП Банке Фокусу сообщили, что будут предоставлять кредиты агропроизводителям. Конечно, речь идет о компаниях, работающих в областях, где нет военных действий.

"Объем новых кредитов для существующих агроклиентов будет составлять около 1 миллиарда гривен, конечно, будет учитываться географическое положение и удаленность от военных действий", — отметила Ольга Волкова.

В целом, банки сейчас чаще рассматривают возможность агрокредитования, чем выдачу кредитов другим отраслям. Ускорить темпы финансирования аграриев Украины позволяет государственная программа с компенсацией ставки. Ощадбанк уже сообщил, что принимает заявки на кредиты по этой программе.

"Украинские сельхозпроизводители смогут получить до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией, кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены", — сообщили в Ощадбанке.

Агрокредиты выдает Райффайзен Банк Украина.

"С начала войны Райф выдал новые кредиты на сумму около 600 млн грн клиентам агропромышленного комплекса, и крупным компаниям, и небольшим хозяйствам. Эти средства помогут аграриям провести посевную и продлить операционную деятельность для обеспечения украинцев самым необходимым", — сообщила пресс-служба Райффайзен Банка. В банке клиенты-аграрии могут получить дополнительную поддержку и в рамках сотрудничества банка с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, банки Украины отменили пеню и штрафные санкции за просроченные выплаты по займам физических лиц. Ранее Фокус писал, что более 200 предприятий подали заявку на перевозку из зон, где идут боевые действия, на Западную Украину. Обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, медицинской, текстильной, химической, топливной отрасли и машиностроения.