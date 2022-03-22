Можно не платить. Какие льготные условия по кредитам предлагают банки во время войны

Банки Украины отменили пеню и штрафные санкции за просроченные выплаты по займам. В марте банки позволяют не платить по кредитам физических лиц. Однако отмечают: если есть возможность, лучше рассчитываться по кредиту вовремя.

Финансовый сектор в условиях военного положения довольно быстро перешел "на военные рельсы", а значит, клиенты получили определенные льготы в вопросе выплаты ранее полученных в банках кредитов. Например, ПриватБанк, активно начислявший ранее украинцам кредитные линии на карты, с 1 марта ввел кредитные каникулы по всем кредитным картам.

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"Льготные условия договора без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальные карты. Кредитные каникулы будут действовать и по карточкам, у которых была просрочка обязательств на срок до 90 дней включительно. На период кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию", — говорится в сообщении банка. Другие банки тоже подключились к предоставлению специальных условий погашения потребительских займов.

Льготные условия: в каком случае физлица могут не платить по кредиту

Банки получили возможность предоставить клиентам отсрочку выплаты задолженности по кредиту, благодаря постановлению НБУ №23 от 25 февраля 2022 года, в котором указывается, что Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с русской агрессией.

"Национальный банк рекомендовал банкам Украины установить, как минимум, на период до 31 марта 2022 года, так называемые, "кредитные каникулы" для всех клиентов-физических лиц банков, имеющих кредиты или задолженность по кредитным картам. Национальный банк устанавливает минимальные требования, которым должны следовать все банки, при этом каждый банк может установить свои более лояльные условия по собственному желанию", – объяснил Фокусу член правления по развитию розничного бизнеса "ОТП Банка" Олег Клименко.

То есть сейчас, во время военного положения и в течение 30 дней после него, банки имеют право установить для клиентов лояльные условия, позволяющие не оплачивать кредит, и никаких штрафов за это клиенту начислено не будет.

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"Банк не будет применять никакие штрафные санкции в случае несвоевременного внесения обязательного платежа. Мы работаем над расширением поддержки наших клиентов в условиях военного положения", – сообщили Фокусу в "Кредите Агриколь Банке".

Также не грозит заемщикам и открытие исполнительных производств по изъятию имущества из-за просроченной задолженности.

"В соответствии с требованиями НБУ, Кредобанк не рассчитывает просрочку при просрочке платежей по кредитам, которые должны были быть осуществлены клиентом, в течение действия военного положения и еще в течение 30 дней после его завершения, не начисляет штрафы или пеню за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиками своих обязательств по заключенным договорам по кредитным и лизинговым операциям. Также банк не будет предпринимать никаких других мер, направленных на погашение просроченной задолженности по заключенным договорам по кредитным и лизинговым операциям за счет средств/имущества заемщиков", — говорит Орест Кореновский, исполнительный директор направления управления рисками Кредобанка.

[ + – ] В марте платеж по кредиту можно не вносить. Фото: Getty Images

"Каждый банк регулирует послабление по потребительским кредитам по своему усмотрению, за исключением оговоренных НБУ законодательных ограничений по запрету на увеличение процентных ставок, на применение штрафных санкций", — отметил директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев.

Кредитные условия: мартовские платежи переносятся на апрель

То, что НБУ позволил банкам установить кредитные каникулы для клиентов, вовсе не означает, что во всех абсолютно банках действуют одинаковые условия для заемщиков. Однако все опрошенные Фокусом банки подтвердили, что в марте платеж по кредиту можно не вносить.

В банках уточняют – платеж переносится на апрель, а не отменяется полностью.

"Следует обратить внимание, что продолжается начисление процентов по кредиту, и прощение долга не происходит. Поэтому клиентам, имеющим возможность внести свои платежи по кредитам, это стоит сделать, чтобы не увеличивался долг по кредиту. При оплате такого платежа он будет принят и зачислен в погашение кредита", — отмечает Олег Клименко.

В целом, банки готовы не только к переносу срока внесения платежа по кредиту, но и временно отменить так называемое договорное списание, когда сумма долга списывается с текущего счета клиента автоматически.

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"Кредобанк принял решение не осуществлять автоматическое договорное списание средств с текущих счетов клиентов на погашение задолженности (сумма кредита и проценты), в том числе, очередными платежами, по договорам о потребительских кредитах, а именно: кредиты наличными, ипотечные кредиты, кредиты на авто и/ или под залог авто. При этом не будет начисляться пеня и другие штрафные санкции за просрочку клиентами оплаты по кредитным договорам", — пояснил Орест Кореновский.

В банках также говорят, что кредитные каникулы устанавливаются автоматически, то есть для получения отсрочки выплаты по кредитам нет необходимости обращаться в банк.

"Что касается ипотеки, автокредитов и кредитов наличными, то такие заемщики с 1 марта по 31 мая освобождаются от уплаты тела кредитов и процентов. Кредитные каникулы начинаются в автоматическом режиме, для их введения не нужно обращаться в банк", – сообщили Фокусу в Ощадбанке. А еще в банках говорят, что льготные условия погашения ссуд одинаковы для всех клиентов по всей территории Украины. То есть нет разницы, обслуживался клиент в Харькове или в Тернополе, по всей стране сейчас действуют особые условия по кредитам.

Особенности выплаты долга: сколько и где платить по кредиту

По словам Игоря Фомичева, по кредитным картам банка "Пивденный" введен на три месяца обязательный минимальный платеж на уровне 0 грн, процентная ставка остается без изменений, а срок действия кредитных лимитов автоматически продлевается до 31 мая 2022 с сохранением режима автоматического снижения.

"По потребительским кредитам, в том числе ипотечным, на три месяца установлен следующий механизм погашения: платеж по основной сумме долга составляет 0 грн; очередные платежи по телу кредита за период каникул, включая платеж за февраль 2022, можно оплатить до 31 мая 2022; проценты и комиссии, начисленные за период действия кредитных каникул, можно уплатить до 31 мая 2022; срок действия кредитов, окончание которых приходится на период до 31 мая 2022, кроме кредитов по программе "Кредит под депозит", продлевается до 31 мая 2022 без дополнительного подписания заявлений, дополнительных соглашений к кредитному договору, договоров поручительства, залога, ипотеки", – говорит Игорь Фомичев.

Если у клиента есть возможность и желание внести платеж по кредиту, методы выплаты по займу остаются те же, что были раньше — внесение средств через кассу или терминалы банка (партнеров банка), перечисление с собственного карточного счета на кредитный счет.

"Для всех клиентов доступны варианты погашения кредитов через отделение банка (актуальный перечень отделений, которые работают, можно получить на официальном сайте банка), через пополнение собственной карты и последующее погашение через интернет-банк банка или через сеть терминалов самообслуживания партнеров банка", — отмечает Олег Клименко.