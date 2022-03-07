"Альфа-Банк" в Украине сменит подсанкционных российских акционеров: что это значит

По данным банка, это необходимо для снятия репутационных рисков. Эксперты говорят – юридически это не выглядит как продажа акций банка.

Как сообщила пресс-служба "Альфа-Банка Украина", в рамках действующего законодательства банк готовит план смены подсанкционных акционеров (Михаил Фридман и Петр Авен, – Фокус) для снятия репутационных рисков и обеспечения стабильной работы банка в Украине.

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"Таким образом, банк выполнит требования и нормы по выводу подсанкционных лиц из акционеров банка. До формального оформления всех процедурных вопросов топ-менеджмент получил полномочия принимать и согласовывать с НБУ решения для завершения переговоров с инвесторами, обеспечения стабильной работы банка. Полномочия подсанкционных акционеров на переходный период заморожены, в то же время ответственность акционеров за банк сохраняется", – сообщили в банке.

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"Фактически это означает, что банк (акционеры и топ-менеджмент) определит лиц, которым будет передано управление банком, и согласует с НБУ, что именно эти лица будут принимать решения в банке, в том числе, ранее принимавшие акционеры. Это могут быть как нынешние менеджеры банка (вероятнее всего), так и посторонние лица. Роль НБУ в процессе выглядит, как активного участника. Без предварительных консультаций, кто может быть таким лицом, – невозможно обойтись", — прокомментировал ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

По его словам, передача банка подсанкционными российскими акционерами другим гражданам в управление юридически не выглядит как продажа, поэтому НБУ, скорее всего, не будет следовать процедуре, предусмотренной при покупке банка: проверять происхождение средств, достаточность средств, оценивать бизнес-модель.

"Скорее всего, процесс будет выглядеть следующим образом. Банк согласовывает с НБУ список лиц, у которых нет отрицательной деловой репутации, и передает управление банком этим лицам. Фактически это своего рода "слепой траст". Или не "слепой" – в том смысле, что такая передача может быть просто формальностью. Особенно, если этими лицами будут нынешние или бывшие топ-менеджеры банка", — считает Евгений Дубогрыз.

Он также говорит, что раньше в Украине подобных прецедентов передачи управления банком другим лицам еще не было.

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"У Нацбанка вместе с Кабмином и Минфином могли быть несколько способов национализировать банк ("Альфа-Банк Украина" – ред.), перевести его в государственную собственность или хотя бы в государственное управление. Но они не захотели этого делать. Скорее всего, причина – это опасение, что российские акционеры банка могут попытаться определенным образом дестабилизировать ситуацию в Украине – либо через сам банк, который является системно важным, либо через другие частично принадлежащие им активы. К примеру, это оператор мобильной связи "Киевстар", — отметил Евгений Дубогрыз.

Напомним, Министерство юстиции Латвии ищет решение, чтобы лишить латвийского гражданства банкира Петра Авена, включенного в список санкций США. Ключевой актив Петра Авена – российский "Альфа-Банк". В Украине работает дочерняя структура банка – АО "Альфа-Банк". Активы украинской "Альфы" на 1 января 2022 года составили 125,3 млрд грн, а портфель депозитов физлиц – 48,9 млрд грн. (данные НБУ).

Главными акционерами украинского "Альфа-Банка" являются Михаил Фридман, Герман Хан (граждане Израиля и РФ), Алексей Кузьмичев (гражданин РФ и Кипра), Петр Авен (гражданин РФ и Латвии). Всего им принадлежит 83% акций украинского "Альфа-Банка".