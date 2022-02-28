Міністерство юстиції Латвії має на меті позбавити громадянства співвласника "Альфа-Банку"

Петро Авен — близький Путіну олігарх, співвласник російського Альфа-Банку, дочірній банк якого працює в Україні.

Латвійські ЗМІ сьогодні, 28 лютого, повідомили, що міністерство юстиції Латвії шукає рішення, щоб позбавити латвійського громадянства банкіра Петра Авена, включеного до списку санкцій США.

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Як повідомив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс агенству "ЛЕТА", яке цитує видання bb.lv, у міністерстві вже "приступили до вивчення цього питання тоді, коли у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що оформлення громадянства влаштували діячі латвійських економічних груп, та є ознаки того, що громадянство надано незаконно".

Ключовий актив Петра Авена — "Альфа-Банк". В Україні працює дочірня структура банку — АТ "Альфа-Банк". Активи української "Альфи" на 1 січня 2022 року становили 125,3 млрд грн, а портфель депозитів фізосіб — 48,9 млрд грн (дані НБУ).

Нагадаємо, Авен входить до числа підприємців, наближених до Володимира Путіна. І раніше у 2021 році видання Financial Times повідомило, що російські мільярдери подали позови до Лондонського суду на Кетрін Белтон, авторка книги "Люди Путіна: як КДБ повернув собі Росію та завойовує Захід". Серед позивачів — Михайло Фрідман, Петро Авен, Роман Абрамович, Шалва Чигиринський та корпорація "Роснефть".