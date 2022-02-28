Министерство юстиции Латвии намерено лишить гражданства совладельца "Альфа-Банка"

Петр Авен – близкий Путину олигарх, совладелец российского "Альфа-Банка", дочерний банк которого работает в Украине.

Латвийские СМИ сегодня 28 февраля сообщили, что министерство юстиции Латвии ищет решения, чтобы лишить латвийского гражданства банкира Петра Авена, который включен в санкционный список США.

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Как сообщил министр юстиции Латвии Янис Борданс агентству "ЛЕТА", которое цитирует издание bb.lv, в министерстве уже "приступили к изучению этого вопроса в тот момент, когда в СМИ появились сообщения о том, что оформление гражданства было устроено деятелями латвийских экономических групп, и есть признаки того, что гражданство предоставлено незаконно".

Ключевой актив Петра Авена – "Альфа-Банк". В Украине работает дочерняя структура этого банка – АО "Альфа-Банк". Активы украинской "Альфы" на 1 января 2022 года составили 125,3 млрд. грн., а портфель депозитов физлиц – 48,9 млрд. грн. (данные НБУ).

Напомним, Авен входит в число предпринимателей, приближенных к Владимиру Путину. И ранее в 2021 году издание Finanсial Times cообщило, что российские миллиардеры подали иски в Лондонский суд на Кэтрин Белтон, автора книги "Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и завоевывает Запад". Среди истцов — Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Шалва Чигиринский и корпорация "Роснефть".