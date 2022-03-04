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Мир Российско-украинская война

Карта "русского мира": какими карточками будут рассчитываться россияне

Мария Бабенко
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Россия, США, санкции, платежи, альтернатива
"Мир"

После аннексии Крыма, чтобы обойти возможные санкции за агрессию против Украины, Россия начала строить альтернативную внутреннюю платежную систему. Но насколько эта система жизнеспособна и сможет ли заменить международные платежные системы?

В ответ на вторжение России в Украину международные платежные системы Mastercard и Visa провозгласили о блокировке ряда российских банков. Их список Фокус уже приводил в одной из недавних публикаций. Соответственно, картами Mastercard и Visa, выпущенными этими банками, россияне теперь не могут рассчитаться за рубежом, в иностранных интернет-магазинах и с помощью "кошельков в смартфоне" Google Pay и Apple Pay. А когда срок действия карт истечет, попавшие под санкции банки уже не смогут их перевыпустить.

Однако в пределах России работу подсанкционного "пластика" продолжит обеспечивать Национальная платежная система платежных карт "Мир". "Эту систему создали после того, как Mastercard и Visa в конце 2014 года прекратили обслуживать банковские карты в Крыму из-за санкций США, — рассказывает Марина Семенова, адвокат АБ ЮФ "Семенова и Партнеры". – Массовый выпуск карт "Мир" банки РФ начали в 2017 году после подписания закона о постепенном переходе на эту систему бюджетных выплат. Далее все платежные системы в РФ обязали интегрироваться с картой "Мир" не позже октября 2023 года".

Семенова отмечает, что система Мир не является международной и работает только на территории РФ, Армении, Беларуси, Киргизии, Вьетнама, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В Турции, Узбекистане и Казахстане карты "Мир" принимают только отдельные банки. В ЕС, США, или других странах мира рассчитаться такими картами невозможно. То есть, никакой оплаты за любые товары в странах Запада или на сайтах интернет-магазинов стран ЕС, США, Канады, Японии и других стран.

Напомним, как писал Фокус, помимо ограничений со стороны Visa и Mastercard, к ряду российских банков применена санкция посредством отключения от международной платежной системы SWIFT. Это также будет способствовать переходу на внутреннюю систему платежей.

В целом же, последовательное развитие Россией альтернативной платежной системы свидетельствует о том, что страна-агрессор сознательно готовилась к эскалации и связанному с этим усилению санкций Запада. Кроме этого, с 2014 года Россия накопила "подушку безопасности" в виде международных резервов Центробанка, которые к моменту вторжения в Украину достигли $643,2 млрд. Тем не менее, санкции на 60% парализовали этот ресурс.