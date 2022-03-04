Карта "російського миру": якими картками розраховуватимуться росіяни

Після анексії Криму, щоб уникнути можливих санкцій за агресію проти України, Росія почала будувати альтернативну внутрішню платіжну систему. Але наскільки ця система життєздатна та чи зможе замінити міжнародні платіжні системи?

У відповідь на вторгнення Росії в Україну міжнародні платіжні системи Mastercard та Visa проголосили про блокування низки російських банків. Їхній список Фокус уже наводив в одній із недавніх публікацій. Відповідно, картами Mastercard та Visa, випущеними цими банками, росіяни тепер не можуть розрахуватися за кордоном, в іноземних інтернет-магазинах та за допомогою "гаманців у смартфоні" Google Pay та Apple Pay. А коли термін дії карт закінчиться, банки, що потрапили під санкції, вже не зможуть їх перевипустити.

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Однак, у межах Росії роботу підсанкційного "пластику" продовжить забезпечувати Національна платіжна система платіжних карток "Мир". "Цю систему створили після того, як Mastercard і Visa наприкінці 2014 року припинили обслуговувати банківські картки в Криму через санкції США, — розповідає Марина Семенова, адвокатка АБ ЮФ "Семенова та Партнери". — Масовий випуск карток "Мир" банки РФ почали у 2017 році після підписання закону про поступовий перехід на цю систему бюджетних виплат.

Семенова зазначає, що система Мир не є міжнародною і працює лише на території РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизії, В'єтнаму, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. У Туреччині, Узбекистані та Казахстані карти "Мир" приймають лише окремі банки. У ЄС, США чи інших країнах світу розрахуватися такими картами неможливо. Тобто, жодної оплати за будь-які товари у країнах Заходу чи на сайтах інтернет-магазинів країн ЄС, США, Канади, Японії та інших країн.

Нагадаємо, як писав Фокус, крім обмежень з боку Visa і Mastercard, до низки російських банків застосовано санкцію у вигляді відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це також сприятиме переходу на внутрішню систему платежів.

Загалом, послідовний розвиток Росією альтернативної платіжної системи свідчить про те, що країна-агресор свідомо готувалася до ескалації та пов'язаного з цим посилення санкцій Заходу. Крім цього, з 2014 року Росія накопичила "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів Центробанку, які на момент вторгнення в Україну досягли $643,2 млрд. Тим не менш, санкції на 60% паралізували цей ресурс.