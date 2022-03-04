Транзакція відхилена: банківські карти росіян йдуть "за російським кораблем"

Через відключення низки російських банків від міжнародних платіжних систем Mastercard і Visa внаслідок санкцій багато росіян ризикують опинитися в "фінансовому гетто".

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну жителі РФ, які безтурботно відпочивали за кордоном, несподівано не змогли розрахуватися за товари та послуги картами російських банків. Так, завдяки санкціям платіжних систем на них лягла відповідність за розв'язану Путіним війну.

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Які російські банки відключають від карткових транзакцій Visa та Mastercard

У ніч із 23 на 24 лютого українці прокинулися від вибухів російських бомб. Через чотири дні міжнародні платіжні системи Mastercard і Visa практично синхронно відреагували на ці події.

"Унаслідок санкцій ми заблокували цілу низку фінансових установ Росії від участі в платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо співпрацю з регуляторами для повного виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до розвитку подій", — заявляє Майкл Мібах, генеральний директор Mastercard.

[ + – ] "Унаслідок санкцій ми заблокували цілу низку фінансових установ Росії від участі у платіжній мережі Mastercard", — кажуть представники компанії Фото: Getty Images

Мібах додає, що однією з найважливіших функцій зараз є гарантування захисту і безпеки світової платіжної екосистеми та власної мережі Тому в компанії активно відстежують й оперативно реагуватимуть на кібератаки, загроза яких значно зросла.

"Visa вже розпочала імплементацію відповідних санкцій і заблокувала карти зазначених банків. Visa готова й далі діяти у відповідності з додатковими санкціями, які можуть бути введені", — повідомляє Віра Платонова, старша віцепрезидентка Visa, директорка регіонального представництва Visa в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи. Тобто, вірогідно, у випадку, якщо Росія не зупиниться, санкції платіжних систем можуть бути ще жорсткішими.

Поки в санкційний перелік Visa і Mastercard потрапили Банк ВТБ і його "доньки" в Грузії, Білорусі, Вірменії, Казахстані й Азербайджані, "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Совкомбанк", "ОЗОН Банк", "Росгосстрах Банк", банк ФК "Открытие", "БМ Банк", "Саровбизнесбанк", "Западно-Сибирский коммерческий банк", а також білоруські банки "Дабрабыт", "Белинвестбанк" й "Вьетнамско-российский совместный банк". Відтепер процесинг Mastercard і Visa недоступний для перелічених фінустанов, так само як і випуск нових карток.

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"Власники карток банків РФ, які потрапили під санкції, не можуть оплатити ними вечерю в ресторані за кордоном, купити кросівки на Ebay або забронювати готель на Booking.com, — пояснює Ігор Ясько, керівний партнер ЮК Winner. — Зняти гроші з "підсанкційних" карток за кордоном теж не можна. Не працюватимуть платіжні картки і в гаманцях у смартфонах Google Pay та Apple Pay". Тобто за кордоном картки підсанкційних банків в один момент перетворилися на безглуздий шматок пластику, немов карета Попелюшку на великий гарбуз опівночі після балу.

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Проте всередині Росії цей "пластик" продовжить працювати до кінця терміну дії завдяки національній платіжній системі "Мир", яку в Росії розвивають із 2014 року. Як зазначає Галина Верцімаха, експертка "Ліги антитрасту", згодом, для забезпечення безготівкових розрахунків, замість карток Mastercard і Visa підсанкційним банкам доведеться випускати картки платіжної системи "Мир", на яку зараз припадає лише 10% від обсягу переказів усередині країни-агресора.

Акорд у симфонії санкцій

Незручності зазнають не лише власники карток підсанкційних банків. Через вторгнення Росії в Україну всі росіяни втратили можливість розраховуватися своїми гаджетами за поїздки в транспорті та щоденні покупки за допомогою гаманців Apple Pay та Google Pay. Ці сервіси просто призупинили роботу в Росії. Тепер росіянам доведеться переходити на місцеві рішення, такі як Mir Pay або SberPay, що діють лише на території РФ.

Але й на цьому пригоди не закінчуються. Галина Верцімаха нагадує, що з 12 березня 2022 року за рішенням ЄС банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "Банк ВТБ" та ВЭБ відключать від SWIFT — системи передавання інформації, яка необхідна у тому, щоб міжнародний платіж знайшов одержувача.

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"За допомогою цієї системи банки обмінюються інформацією про фінансові транзакції. Відповідно, відключення від SWIFT означає, що будь-які безготівкові розрахунки картками Visa та MasterCard стануть неможливими й оплата в 90% випадків буде проводитись лише готівкою", — прогнозує Верцімаха.

Завдяки санкціям мільйони росіян уже зараз зазнають незручності й у паніці намагаються зняти з рахунків готівку або купити валюту. Через це рубль 3 березня 2022 року впав до 118 RUB/USD й продовжує девальвувати.

Проте, українська спільнота вимагає більшого — відключення від SWIFT усієї російської банківської системи. У разі реалізації такого сценарію, банки Росії будуть повністю ізольованими від світу, а росіяни опиняться замкненими в "фінансовому гетто". Можливо саме це сприятиме падінню підтримки Путіна й зробить неможливим продовження війни в Україні. Чому поки не всі іноземні партнери України підтримують такий сценарій, Фокус писав в одній з попередніх публікацій.