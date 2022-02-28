Експерти пояснили, чому від SWIFT відключають поки не всю Росію

Застосовані санкції призведуть до девальвації рубля та фінансовій ізоляції Росії. Проте, повне відключення РФ від SWIFT ще може стати наступним вбивчим аргументом.

З суботи 26 лютого в міжнародній платіжній системі SWIFT об’явили про підготовку відключення від системи певних російських банків. Як раніше писав Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ, частина держав ЄС, а саме Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр, до останнього моменту не підтримували відключення Росії. Вочевидь, застосування цієї санкції проти ряду банків, замість усієї країни, стало саме тим компромісним рішенням, яке задовольнило усі сторони.

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Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики інвесткомпанії Adamant Capital, пояснює такий крок бажанням зменшити негативний вплив від застосування санкції на країни, які її впроваджують. Тобто, Росії, фактично, залишили можливість продовжувати поставки нафти та газу на зовнішні ринки, щоб запобігти енергетичній кризі в ЄС. Проте такий формат санкції обмежує її вплив і на саму Росію.

В свою чергу Євген Дубогриз, асоційований експерт Case Україна, не виключає що причина застосування подібної напівміри полягає в намаганні залишити певний люфт для подальших санкцій. Тобто, якщо Кремль не зупинить окупацію, то повинен очікувати на останній руйнівний крок для фінансової системи.

Фастовець зауважує, що для російських банків, які відключать від SWIFT, будуть призупинені всі транзакції в іноземній валюті й припинені розрахунки з більшістю зовнішніх контрагентів. Нагадаємо, санкції заходу також торкаються російського центробанку, більша частина міжнародних резервів якого буде заблокована.

"Застосовані санкції в короткостроковій перспективі призведуть до девальвації рубля та фінансовій ізоляції Росії, що змусить рядових громадян РФ виходити на вулиці й вимагати від керівництва країни зупинити війну. Проте, на які ще жертви готовий піти Путін заради своїх амбіцій, нажаль, не знає ніхто", — заключає Фастовець.

Нагадаємо, глава Європарламенту Жозеп Боррель повідомив, що країни досягли домовленості про виведення зі SWIFT певної кількості російських банків і запровадження обмежувальних заходів, які паралізують активи Центрального банку Росії.